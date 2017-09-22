16:15, 22 Eylül 2017 Cuma

Kazakistan yenilenebilir enerjiye yöneliyor





Kazakistan Enerji Bakan Yardımcısı yenilenebilir enerji kaynakları alanında yatırım koşullarının iyileştirilmesi için aktif çalıştıklarını belirtti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kazakistan Enerji Bakan Yardımcısı Magzum Mirzagaliyev, yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkenin elektrik üretimindeki payını arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Mirzagaliyev, Başbakanlık Binası'nda düzenlediği basın toplantısında, yenilenebilir enerji kaynakları alanında yatırım koşullarının iyileştirilmesi için aktif çalıştıklarını belirterek, bu yıl Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile 200 milyon dolarlık anlaşma imzaladıklarını vurguladı. Yenilenebilir enerji alanında orta vadede ülkede toplam 500 megavat kapasiteli güneş ve rüzgar enerjisi santralleri kurulmasının planlandığını kaydeden Mirzagaliyev, "Ükenin Jambıl ve Kızılorda eyaletlerinde 50'şer megavatlık güneş enerjisi, Akmola eyaletinde de 100 megavat kapasiteli rüzgar enerjisi santralinin inşaatı kısa süre içinde başlayacak." diye konuştu. Mirzagaliyev, Astana EXPO 2017 Uluslararası Enerji Fuarı'nda sergilenen yenilenebilir enerji projelerinden seçtikleri toplam 300 megavatlık diğer bazı santrallerin kurulumunu da 2020 yılına kadar tamamlayıp devreye almayı planladıklarını kaydetti.

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