Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
18:07, 22 Eylül 2017 Cuma
Güncel
16:32, 22 Eylül 2017 Cuma

  • Paylaş
Bakanlıktan "slime" uyarısı
Bakanlıktan

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, "Çocukları cezbedici nitelikte olan bu ürünün, tüketiciler tarafından evde hazırlanması birtakım riskler içermektedir" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, çocukları cezbedici nitelikteki "slime" adlı ürünün tüketiciler tarafından evde hazırlanmasının birtakım riskler içerdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, basına yansıyan haberler dolayısıyla söz konusu ürünle ilgili olarak derhal harekete geçilerek inceleme başlatıldığı belirtildi.

Ürünle ilgili olarak 2 farklı tedarik şekli olduğu ifade edilen açıklamada, ürünün üreticiler tarafından üretilip nihai haliyle tüketiciye sunulduğu gibi içeriğinde bulunan maddelerin tüketiciler tarafından temin edilip, evde uzman olmayan eller tarafından da hazırlanabildiği bilgisine yer verildi.

Basına yansıyan haberlere konu olan ürünlerin piyasaya arz edilen nihai ürün olmadığına ve kimyasal maddeler kullanılarak tüketici tarafından evde üretildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Boraks isimli madde sağlıktan temizliğe günlük hayatta karışım olarak birçok üründe kullanılmaktadır. Diğer taraftan, 'slime' yapımında da kullanılan bu maddenin; özellikle çocuklar tarafından toz halindeyken solunması, gözle ve ciltle teması sağlık açısından tehlike oluşturmaktadır.

Konuya ilişkin teknik bilgisi olmayan kişilerin, 'slime' yapımı aşamasında söz konusu kimyasal maddeyle uzun süre temasının kontrol edilememesi büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu kapsamda; çocukları cezbedici nitelikte olan bu ürünün, tüketiciler tarafından evde hazırlanması birtakım riskler içermektedir. Bunun yerine uygunluk değerlendirme işlemleri yapılmış, gerekli testlerden geçmiş, üzerinde uyarı işaretleri bulunduran, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde piyasaya arz edilmiş ürünlerin tercih edilmesinin bu riskleri ortadan kaldıracağı düşünülmektedir."

AMBALAJLI ÜRÜNLERDE ÜRÜNLERDE UYGUNSUZLUĞA RASTLANMADI

Açıklamada, basında yer alan haberler üzerine ambalajlı ürünlerden alınan numunelere uygulanan testler neticesinde uygunsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

Ürünlerin toplam kurşun-kadmiyum, ağır metaller, fitalat, aril amin açısından incelendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüketicilerimizin maruz kalabilecekleri risklerin ortadan kaldırılması noktasında bakanlık olarak gerekli adımları atmakta ve denetimler yapmaktayız. Bunun yanı sıra tüketicilerimizin de ürün satın alırken dikkat etmeleri gereken hususlar bulunmaktadır.

Öncelikle satın alınan her ürünün ambalajı dikkatle incelenmelidir. Yaşanan kazaların birçoğu yanlış-hatalı kullanımdan kaynaklanmaktadır. Bu tür olayların önüne geçebilmek amacıyla ürün ambalajları üzerinde yer alan uyarılar dikkatle okunmalı, kullanım talimatları doğrultusunda hareket edilmelidir. Ayrıca alerjik rahatsızlığı olan çocuklardaki hassasiyetlerin dikkate alınması gerekmektedir.

Kullanıcı kitlesi çocuklar olan ürünler, teşkil ettikleri riskler ve oluşturabilecekleri tehlikeler açısından daha dikkatli olunması gereken ürünlerdir. Slime türü ürünleri satın alırken ve kullanırken tüketicilerin aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalarını ve internet üzerinden yapılacak alışverişlerde de bu hususlara dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. CE işareti bulunmayan ürünler satın alınmamalıdır, ürün ambalajında EN 71 testlerinin yapıldığına dair bilgi bulunmalıdır, ambalajında ve etiketinde üretici/ithalatçı bilgisinin bulunmadığı hiçbir ürün satın alınmamalıdır, ürünün ambalaj ve etiketlerde yer alan uyarılar mutlaka okunmalı ve titizlikle uygulanmalıdır."



İlgili Konular slime Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Kadir Topbaş istifa etti iddiası
Kadir Topbaş istifa etti iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, istifa ettiği haberleri üzerine bu akşam açıklama yapacak
PKK propagandasına hapis cezası
PKK propagandasına hapis cezası

Sosyal medya üzerinden "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediği gerekçesiyle bir kişiye 1 yıl 6 ay 21 gün hapis cezası verildi
Kritik MGK başladı
Kritik MGK başladı!

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı.
Bakanlıktan quot slime quot uyarısı
Bakanlıktan "slime" uyarısı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, "Çocukları cezbedici nitelikte olan bu ürünün, tüketiciler tarafından evde hazırlanması birtakım riskler içermektedir" dedi
Silopi-Habur bölgesindeki tatbikatta 5'inci gün
Silopi-Habur bölgesindeki tatbikatta 5'inci gün

TSK tarafından Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlatılan tatbikat devam ediyor
Trabzon'da nükleer sanayide kullanılan madde ele geçirildi
Trabzon'da nükleer sanayide kullanılan madde ele geçirildi

Trabzon'da jandarma ekipleri, bir otomobilde yaptıkları aramada, nükleer sanayide kullanılan sezyum maddesi ele geçirdi
Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'e sunuldu
Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'e sunuldu

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
İzmir'de FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon 26 gözaltı
İzmir'de FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı

İzmir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, aralarında avukatların da yer aldığı 26 zanlı gözaltına alındı
Ahıska Türklerinin vatandaşlık heyecanı
Ahıska Türklerinin vatandaşlık heyecanı

Sovyetler Birliği döneminde sürgüne gönderilen ve Ukrayna'dan serbest göçle Türkiye'ye gelen 23 bin Ahıskalı, Türk vatandaşlığına alınacak
Suriye sınırındaki duvar ay sonunda bitiyor
Suriye sınırındaki duvar ay sonunda bitiyor

Yurda yasa dışı geçişleri önlemek, teröristlerin ülkeye sızmasının önüne geçmek için Suriye sınırında inşasına devam eden modüler duvarın bu ayın sonuna kadar tamamlanması planlanıyor
Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk
Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler, Kilis'teki sınır kapısında yoğunluk oluşturmaya devam ediyor
Hakkari'deki terör saldırısında 1 asker şehit
Hakkari'deki terör saldırısında 1 asker şehit

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lılarca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir asker şehit oldu
Esed karşıtı gazeteci anne-kız Üsküdar'da öldürüldü
Esed karşıtı gazeteci anne-kız Üsküdar'da öldürüldü

Suriye'nin önde gelen muhalif aktivist Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat, Üsküdar'daki evlerinde dün akşam canice katledildi.
ByLock kullanıcısı 36 kişi için operasyon
ByLock kullanıcısı 36 kişi için operasyon

FETÖ üyesi oldukları ve ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 36 örgüt üyesinin yakalanması için İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı
MGK ve Bakanlar Kurulu bugün toplanacak
MGK ve Bakanlar Kurulu bugün toplanacak

Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün bir araya gelecek
Kocaeli'nde göçmen teknesi battı
Kocaeli'nde göçmen teknesi battı

Kocaeli/Kefken açıklarında içerisinde göçmenlerin bulunduğu bir balıkçı teknesinin batması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Haberler

Gümrük cezaları artırıldı
Gümrük cezaları artırıldı

"Elektronik Ticarette Güven Damgası"
quot Elektronik Ticarette Güven Damgası quot

Karşılıksız çeke yeniden hapis geliyor
Karşılıksız çeke yeniden hapis geliyor

Tasfiyelik eşya internetten satılacak
Tasfiyelik eşya internetten satılacak






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 