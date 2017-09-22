16:32, 22 Eylül 2017 Cuma

Bakanlıktan "slime" uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, çocukları cezbedici nitelikteki "slime" adlı ürünün tüketiciler tarafından evde hazırlanmasının birtakım riskler içerdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, basına yansıyan haberler dolayısıyla söz konusu ürünle ilgili olarak derhal harekete geçilerek inceleme başlatıldığı belirtildi.

Ürünle ilgili olarak 2 farklı tedarik şekli olduğu ifade edilen açıklamada, ürünün üreticiler tarafından üretilip nihai haliyle tüketiciye sunulduğu gibi içeriğinde bulunan maddelerin tüketiciler tarafından temin edilip, evde uzman olmayan eller tarafından da hazırlanabildiği bilgisine yer verildi.

Basına yansıyan haberlere konu olan ürünlerin piyasaya arz edilen nihai ürün olmadığına ve kimyasal maddeler kullanılarak tüketici tarafından evde üretildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Boraks isimli madde sağlıktan temizliğe günlük hayatta karışım olarak birçok üründe kullanılmaktadır. Diğer taraftan, 'slime' yapımında da kullanılan bu maddenin; özellikle çocuklar tarafından toz halindeyken solunması, gözle ve ciltle teması sağlık açısından tehlike oluşturmaktadır.

Konuya ilişkin teknik bilgisi olmayan kişilerin, 'slime' yapımı aşamasında söz konusu kimyasal maddeyle uzun süre temasının kontrol edilememesi büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu kapsamda; çocukları cezbedici nitelikte olan bu ürünün, tüketiciler tarafından evde hazırlanması birtakım riskler içermektedir. Bunun yerine uygunluk değerlendirme işlemleri yapılmış, gerekli testlerden geçmiş, üzerinde uyarı işaretleri bulunduran, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde piyasaya arz edilmiş ürünlerin tercih edilmesinin bu riskleri ortadan kaldıracağı düşünülmektedir."

AMBALAJLI ÜRÜNLERDE ÜRÜNLERDE UYGUNSUZLUĞA RASTLANMADI

Açıklamada, basında yer alan haberler üzerine ambalajlı ürünlerden alınan numunelere uygulanan testler neticesinde uygunsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

Ürünlerin toplam kurşun-kadmiyum, ağır metaller, fitalat, aril amin açısından incelendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüketicilerimizin maruz kalabilecekleri risklerin ortadan kaldırılması noktasında bakanlık olarak gerekli adımları atmakta ve denetimler yapmaktayız. Bunun yanı sıra tüketicilerimizin de ürün satın alırken dikkat etmeleri gereken hususlar bulunmaktadır.

Öncelikle satın alınan her ürünün ambalajı dikkatle incelenmelidir. Yaşanan kazaların birçoğu yanlış-hatalı kullanımdan kaynaklanmaktadır. Bu tür olayların önüne geçebilmek amacıyla ürün ambalajları üzerinde yer alan uyarılar dikkatle okunmalı, kullanım talimatları doğrultusunda hareket edilmelidir. Ayrıca alerjik rahatsızlığı olan çocuklardaki hassasiyetlerin dikkate alınması gerekmektedir.

Kullanıcı kitlesi çocuklar olan ürünler, teşkil ettikleri riskler ve oluşturabilecekleri tehlikeler açısından daha dikkatli olunması gereken ürünlerdir. Slime türü ürünleri satın alırken ve kullanırken tüketicilerin aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalarını ve internet üzerinden yapılacak alışverişlerde de bu hususlara dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. CE işareti bulunmayan ürünler satın alınmamalıdır, ürün ambalajında EN 71 testlerinin yapıldığına dair bilgi bulunmalıdır, ambalajında ve etiketinde üretici/ithalatçı bilgisinin bulunmadığı hiçbir ürün satın alınmamalıdır, ürünün ambalaj ve etiketlerde yer alan uyarılar mutlaka okunmalı ve titizlikle uygulanmalıdır."