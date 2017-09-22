İdlib'de sivillere yoğun hava saldırıları sürüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e düzenlenen şiddetli hava saldırıları sürüyor. Bugünkü saldırılarda en az 6 sivil hayatını kaybetti.
İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, ilin güneyindeki Serakib ve Kefer Nebil ilçeleri, Han Şeyhun ve Temeniye beldeleri, Kefer Sicne, Has, Ken Sehra ve Serce köyleri sabah saatlerinden bu yana yoğun hava saldırısına maruz kalıyor.
Esed rejiminin 4 Nisan'da kimyasal silah katliamı yaptığı Han Şeyhun beldesindeki sivil savunma (Beyaz Baretliler) basın sorumlusu Enes Diyab yaptığı açıklamada, "5 uçak saldırısı oldu. Merkezimiz tamamen kullanılamaz duruma geldi. Ambulanslarımız ve arama kurtarma araçlarımız da aynı şekilde." dedi.
Diyab, saldırıların Rusya'ya ait savaş uçakları tarafından düzenlendiğini iddia etti.
Kefer Sicne köyünde yanarak can veren bir çocuğun görüntüleri, sosyal medyada infiale neden oldu.
Serce köyünde en az 5 sivil hayatını kaybetti.
Bu arada, İdlib ili genelinde güvenlik nedeniyle cuma namazına gitmeme çağrısı yapıldı.
Son 4 günde İdlib'in güneyindeki hava saldırılarında en az 23 sivil öldü.
İDLİB'TEKİ DURUM
Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne giren İdlib, iç savaş boyunca rejimin yoğun saldırılarının adresi oldu.
Rejim, Han Şeyhun beldesine 4 Nisan'da yaptığı kimyasal silah saldırısında en az 100 sivilin ölümüne sebep olmuştu.
Türkiye ve Rusya öncülüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlatılan ateşkes süreci sayesinde kente yapılan hava saldırıları yaklaşık 2,5 aydır durma noktasına gelmişti.
Ancak 2,5 milyon civarında sivilin yaşadığı kent, zaman zaman rejimin topçu saldırılarının hedefi oluyordu.
Geçen cuma ateşkesin garantörü Türkiye, Rusya ve İran, İdlib'deki "çatışmasızlık bölgesi" sınırlarında anlaşmaya varmıştı. Garantör ülkeler, kentte muhalifler ve doğusundaki rejim güçleri arasına gözlemci güç göndermekte uzlaşmıştı.
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Mesud Barzani, 25 Eylül'de yapılacak bağımsızlık referandumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Suriye'nin Türkiye sınırındaki "çatışmasızlık bölgesi", İdlib'e yoğun hava saldırıları devam ediyor
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Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e düzenlenen şiddetli hava saldırıları sürüyor. Bugünkü saldırılarda en az 6 sivil hayatını kaybetti.
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