17:04, 22 Eylül 2017 Cuma

Kritik MGK başladı!





Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD ziyaretini tamamlayarak yurda döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu yapılıyor. Erdoğan yarın da TBMM'deki tezkere oturumuna da gidecek.

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