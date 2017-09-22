Kritik MGK başladı!

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD ziyaretini tamamlayarak yurda döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu yapılıyor. Erdoğan yarın da TBMM'deki tezkere oturumuna da gidecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, istifa ettiği haberleri üzerine bu akşam açıklama yapacak
Sosyal medya üzerinden "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediği gerekçesiyle bir kişiye 1 yıl 6 ay 21 gün hapis cezası verildi
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, "Çocukları cezbedici nitelikte olan bu ürünün, tüketiciler tarafından evde hazırlanması birtakım riskler içermektedir" dedi
TSK tarafından Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlatılan tatbikat devam ediyor
Trabzon'da jandarma ekipleri, bir otomobilde yaptıkları aramada, nükleer sanayide kullanılan sezyum maddesi ele geçirdi
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
İzmir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, aralarında avukatların da yer aldığı 26 zanlı gözaltına alındı
Sovyetler Birliği döneminde sürgüne gönderilen ve Ukrayna'dan serbest göçle Türkiye'ye gelen 23 bin Ahıskalı, Türk vatandaşlığına alınacak
Yurda yasa dışı geçişleri önlemek, teröristlerin ülkeye sızmasının önüne geçmek için Suriye sınırında inşasına devam eden modüler duvarın bu ayın sonuna kadar tamamlanması planlanıyor
Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler, Kilis'teki sınır kapısında yoğunluk oluşturmaya devam ediyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lılarca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir asker şehit oldu
Suriye'nin önde gelen muhalif aktivist Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat, Üsküdar'daki evlerinde dün akşam canice katledildi.
FETÖ üyesi oldukları ve ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 36 örgüt üyesinin yakalanması için İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı
Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün bir araya gelecek
Kocaeli/Kefken açıklarında içerisinde göçmenlerin bulunduğu bir balıkçı teknesinin batması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.