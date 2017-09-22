Güncelleme: 20:14, 22 Eylül 2017 Cuma

Kritik MGK toplantısı sona erdi





Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen MGK toplantısı sona erdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının sona erdiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, 3 saat 10 dakika sürdü.

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