Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının sona erdiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, 3 saat 10 dakika sürdü.
MGK bildirisinde, "IKBY'nin 25 Eylül 2017 tarihinde düzenleyeceğini açıkladığı referandumun gayrimeşru niteliği ve kabul edilemezliği bir kez daha belirtilmiştir." denildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen MGK toplantısı sona erdi
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