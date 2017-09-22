Barzani'den kritik referandum açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, üç gün sonra yapılması planlanan 25 Eylül referandumunun ertelenmesi için vaktin kalmadığını belirterek, artık bunun için çok geç olduğunu söyledi.
Barzani, Erbil kentindeki son "referanduma evet" mitinginde yaptığı konuşmada, "Referandumun ertelenmesi için gece-gündüz baskıya maruz kalıyoruz. Biz başarısızlığa uğrayan geçmişe dönmeyeceğiz. Görüşmelere çok ciddi ve açık bir zihniyetle ancak 25 Eylül'den sonra hazırız. Artık çok geç ve referandumun ertelenmesi için vakit kalmadı. Buradan söylüyorum, kendimi halkım karşısında utandıracak birisi değilim." ifadelerini kullandı.
Barzani, "Referandum sınırların çizilmesi, emrivaki fikirlerin dayatılması değil ancak bağımsızlık isteyen bir halkın tercih ettiği yoldur. 25 Eylül'den sonra sınır, petrol, doğal gaz ve tartışmalı bölgeler konusunda görüşmelere açığız." dedi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) referandum hakkında yaptığı açıklamaya da değinen Barzani, "DEAŞ'a karşı verilen mücadele önceye kıyasla daha da yoğunlaşacaktır." diye konuştu.
IKBY Başkanı ayrıca, "tehditlere ve cezalandırmalara" ilişkin ise yanıtının ise "100 yıldır cezalandırılıyoruz. Acaba yetmiyor mu bu kadar cezalandırma." şeklinde olduğunu ifade etti.
Barzani, 7 Haziran tarihinde siyasi partilerle bir araya geldikten sonra 25 Eylül'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeleri de kapsayacak şekilde referandum yapacaklarını bildirmişti.
Irak Başbakanı Haydar el İbadi, IKBY'nin tek taraflı referandum kararının anayasaya aykırını olduğunu söyleyerek sonucu tanımayacaklarını söylemişti.
ABD ise, büyük tartışmalara sebebiyet veren referadum kararı hakkında seçilen yolun çok riskli olduğunu belirterek, kararın ivedi bir şekilde iptal edilmesini istemişti.
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