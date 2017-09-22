17:39, 22 Eylül 2017 Cuma

Barzani'den önemli açıklamalar

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Mesud Barzani, Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin tepkisini çeken referanduma sayılı günler kala konuştu. Türkiye'nin de önemli gündem maddeleri arasında olan karar uzun süredir tartışılıyordu. Dün ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barzani kendini yalnızlığa doğru itti. Şu anda İsrail'den başka yanlarında kimse yok. Umarız bu karardan vazgeçerler" dedi. Bugün de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bağımsızlık referandumuyla ilgili açıklamalarda bulunurken, "Bizim için önemli olan Irak'ın bütünlüğü, üniter yapısıdır. Ancak Irak'ın iç problemlerini çözmesi gerekenler yine Iraklılardır." dedi.

Rudaw'ın aktardığına göre Barzani'nin canlı olarak yayımlanan konuşmalarından satır başları;

- Referandum kararından önce kimse gelip 'başka bir çözüm var mı' diye sormadı

- Referandum kararından önce Bağdat'a bunu ciddiye alın dedik.

- Biz anayasayı kabul ettik ama Bağdat buna uymadı. Bağdat'ın değişmeyen mentalitesiyle bu süreci sürdürmemiz mümkün değil. aynı başarısız deneyimleri yeniden yaşamak istemiyoruz.

- Uluslararası toplum ve Bağdat'ın tavrı önce ılımlıydı ama şimdi ise değişti. Referandumun ertelenmesine yönelik baskılar artarak devam etti.

- Ne referandum sınırları çizer ne de sınırları tartışmaya açarız. Bir halk 'Bağımsız olmak istiyorum' diyorsa, bunda ne günah var?

- Bağdat yönetimi ile iyi niyetle ciddi müzakerelere hazırız ama 25 Eylül'den (referandumdan) sonra

- DEAŞ'a karşı koalisyon ve Irak güçleri ile işbirliğimiz devam edecek. Yardımlarından dolayı koalisyon güçlerine de teşekkür ediyorum. Ancak Peşmergenin elindeki silahlarla dünyadaki hangi güç bu savaşı verebilirdi? Elimizde Saddam döneminden kalma tanklar ve silahlar vardı ancak biz mücadele ettik.

- Demokratik ve barışçıl yollarla halkımızın görüşünü almak istiyoruz.

Önceki gün Türkiye-Irak-İran Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından kabul edilen ortak bildiride, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) planladığı referandumu düzenlemekten kaçınması konusunda uyarılarak "Referandumun Kürtlere ve IKBY'ye herhangi bir faydasının olmayacağının altını çizen bakanlar, bu bağlamda, eş güdüm içinde karşı tedbirler almayı göz önünde bulundurma hususunda mutabık kaldı." ifadeleri kullanıldı..