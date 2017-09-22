Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
18:07, 22 Eylül 2017 Cuma
Ortadoğu
17:39, 22 Eylül 2017 Cuma

  • Paylaş
Barzani'den önemli açıklamalar
Barzani'den önemli açıklamalar

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Mesud Barzani, 25 Eylül'de yapılacak bağımsızlık referandumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Mesud Barzani, Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin tepkisini çeken referanduma sayılı günler kala konuştu. Türkiye'nin de önemli gündem maddeleri arasında olan karar uzun süredir tartışılıyordu. Dün ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barzani kendini yalnızlığa doğru itti. Şu anda İsrail'den başka yanlarında kimse yok. Umarız bu karardan vazgeçerler" dedi. Bugün de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bağımsızlık referandumuyla ilgili açıklamalarda bulunurken, "Bizim için önemli olan Irak'ın bütünlüğü, üniter yapısıdır. Ancak Irak'ın iç problemlerini çözmesi gerekenler yine Iraklılardır." dedi.

Rudaw'ın aktardığına göre Barzani'nin canlı olarak yayımlanan konuşmalarından satır başları;

- Referandum kararından önce kimse gelip 'başka bir çözüm var mı' diye sormadı

- Referandum kararından önce Bağdat'a bunu ciddiye alın dedik.

- Biz anayasayı kabul ettik ama Bağdat buna uymadı. Bağdat'ın değişmeyen mentalitesiyle bu süreci sürdürmemiz mümkün değil. aynı başarısız deneyimleri yeniden yaşamak istemiyoruz.

- Uluslararası toplum ve Bağdat'ın tavrı önce ılımlıydı ama şimdi ise değişti. Referandumun ertelenmesine yönelik baskılar artarak devam etti.

- Ne referandum sınırları çizer ne de sınırları tartışmaya açarız. Bir halk 'Bağımsız olmak istiyorum' diyorsa, bunda ne günah var?

- Bağdat yönetimi ile iyi niyetle ciddi müzakerelere hazırız ama 25 Eylül'den (referandumdan) sonra

- DEAŞ'a karşı koalisyon ve Irak güçleri ile işbirliğimiz devam edecek. Yardımlarından dolayı koalisyon güçlerine de teşekkür ediyorum. Ancak Peşmergenin elindeki silahlarla dünyadaki hangi güç bu savaşı verebilirdi? Elimizde Saddam döneminden kalma tanklar ve silahlar vardı ancak biz mücadele ettik.

- Demokratik ve barışçıl yollarla halkımızın görüşünü almak istiyoruz.

Önceki gün Türkiye-Irak-İran Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından kabul edilen ortak bildiride, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) planladığı referandumu düzenlemekten kaçınması konusunda uyarılarak "Referandumun Kürtlere ve IKBY'ye herhangi bir faydasının olmayacağının altını çizen bakanlar, bu bağlamda, eş güdüm içinde karşı tedbirler almayı göz önünde bulundurma hususunda mutabık kaldı." ifadeleri kullanıldı..



İlgili Konular IKBY referandum Irak IKBY Peşmerge
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Barzani'den önemli açıklamalar
Barzani'den önemli açıklamalar

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Mesud Barzani, 25 Eylül'de yapılacak bağımsızlık referandumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
İdlib'de sivillere yoğun hava saldırıları sürüyor
İdlib'de sivillere yoğun hava saldırıları sürüyor

Suriye'nin Türkiye sınırındaki "çatışmasızlık bölgesi", İdlib'e yoğun hava saldırıları devam ediyor
Kazakistan yenilenebilir enerjiye yöneliyor
Kazakistan yenilenebilir enerjiye yöneliyor

Kazakistan Enerji Bakan Yardımcısı yenilenebilir enerji kaynakları alanında yatırım koşullarının iyileştirilmesi için aktif çalıştıklarını belirtti
Macron tartışmalı Çalışma Yasası Reformu'nu onayladı
Macron tartışmalı Çalışma Yasası Reformu'nu onayladı

Macron, "Düzenlemeler gelecek yıldan önce uygulanmaya başlanacak"
Trump ile Kim arasındaki söz düellosu sürüyor
Trump ile Kim arasındaki söz düellosu sürüyor

ABD Başkanı Trump, kendisi için "meczup" ifadesini kullanan Kuzey Kore lideri Kim'e "deli" dedi
İspanya hükümetinden Katalonya'ya takviye güvenlik gücü
İspanya hükümetinden Katalonya'ya takviye güvenlik gücü

Katalonya özerk yönetim hükümeti sözcüsü Turull, "İspanya hükümeti, Katalonya'da yaşananlarla ilgili farklı bir algı oluşturmak istiyor" dedi
Myanmar hükümeti soykırımdan suçlu bulundu
Myanmar hükümeti soykırımdan suçlu bulundu

Uluslararası Daimi Halk Mahkemesi, Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlarla gündeme gelen Myanmar hükümetinin Müslüman azınlıklara soykırım yaptığını açıkladı
İdlib'de sivillere yoğun hava saldırıları sürüyor
İdlib'de sivillere yoğun hava saldırıları sürüyor

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e düzenlenen şiddetli hava saldırıları sürüyor. Bugünkü saldırılarda en az 6 sivil hayatını kaybetti.
Facebook Rusya'nın satın aldığı reklamları Kongre ile paylaşacak
Facebook, Rusya'nın satın aldığı reklamları Kongre ile paylaşacak

Facebook, Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesine ilişkin verileri Kongre ile paylaşacağını duyurdu
Fransız çiftçiler Şanzelize'yi samanlarla kapattı
Fransız çiftçiler Şanzelize'yi samanlarla kapattı

Çiftçiler, beraberlerinde getirdikleri konteynırın üzerine "Macron tarımı öldürüyor" yazısı astılar
Patani'de Budistlere saldırı 4 ölü
Patani'de Budistlere saldırı, 4 ölü

Patani'de devriye polis aracına bombalı saldırı yapıldı. Saldırıda 4 kişi öldü 6 kişi yaralandı
New York'ta Türkiye Ticaret Merkezi açıldı
New York'ta Türkiye Ticaret Merkezi açıldı

TİM Başkanı Büyükekşi, "ABD ile iş hacmimizi daha da artırmak için bu TTM bize çok büyük katkı sağlayacak" dedi
Barzani çok dar bir alana sıkıştı
Barzani çok dar bir alana sıkıştı

Gerek bölgesel gerekse uluslararası aktörlerin sert tepkisi nedeniyle başta Barzani olmak üzere referandumu destekleyen IKBY'li aktörler çok dar bir alana sıkıştı
Yeni Zelanda yarın sandık başına gidiyor
Yeni Zelanda yarın sandık başına gidiyor

Yeni Zelanda'da halk, 52. hükümeti belirmek için yarın oy kullanacak
Kuzey Kore Hidrojen bombası denemesi yapabiliriz
Kuzey Kore: Hidrojen bombası denemesi yapabiliriz

Kuzey Kore'nin Pasifik Okyanusu'nda hidrojen bombası denemesi yapabileceği bildirildi
Tacikistan'da cenazeye katılma kuralları değişiyor
Tacikistan'da cenazeye katılma kuralları değişiyor

Tacikistan'da yeni belirlenen kurallara göre cenaze evinde yapılan geleneksel ritüeller yasaklanıyor

Haberler

Irak Cumhurbaşkanı Masum'dan Goran'a ziyaret
Irak Cumhurbaşkanı Masum'dan Goran'a ziyaret

Türkiye, İran ve Irak'tan ortak 'referandum' bildirisi
Türkiye İran ve Irak'tan ortak 'referandum' bildirisi

Perinçek'in partisi IKBY referandumunu protesto etti
Perinçek'in partisi IKBY referandumunu protesto etti

Irak'ta referandum tartışmaları
Irak'ta referandum tartışmaları

IKBY'de referandum tartışmaları devam ediyor
IKBY'de referandum tartışmaları devam ediyor

Feyli Kürtlerine Haşdi Şabi'den tehdit
Feyli Kürtlerine Haşdi Şabi'den tehdit

Barzani'nin temsilcisinden küstah açıklama
Barzani'nin temsilcisinden küstah açıklama

Irak'taki KYB ve Goran'ın anlaşması
Irak'taki KYB ve Goran'ın anlaşması






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 