Kadir Topbaş istifa etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, görevinden istifa etti.
Topbaş, "Muhalefet buradan siyaset üretmek istiyor. Buna müsaade etmem. Asla etmem. Ben bugün itibarıyla buradaki belediye başkanlık görevimden ayrıldım, istifa ettim. Ama asla siyasi partimle bir bağ eksikliğim yok. Şu anda partimin bir üyesiyim. Buradan muhalefete ekmek çıkmaz." dedi.
Topbaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Partim ve sayın genel başkanım uygun gördüler ve 2004 yılında İBB Başkanlığı görevini bana tevdi ettiler. İstanbul gibi emanet bir şehre müjdelenmiş bir şehre başkanlık yapma onurunu bana yaşattılar. Görevi devralırken 'emanetin ne olduğunu bilenlerdeniz' dedim. Görevimizi asla aksatmamak üzere çalışmalarımızı ortaya koyduk. Bu göreve hep emanet olarak baktım.
Bu emanet şehirde bu görevi yapmaya çalıştık. Hata yapmamaya özen gösterdik. Hata yaparsak telafisi zordur. Hata ile ihanet birbirine karıştırılmamalı. İhanet edenler asla affedilemez.
Partimin her kademesiyle bir gönül bağı ile hizmet etmeye çalıştık. Sayın Kılıçdaroğlu 2009'da adaylığını denedi ama İstanbullular izin vermedi. 2010'da manipülasyonlara rağmen İstanbul bize güvendi. Güzel hizmetler bırakarak hayırla yad edilmek amacımız oldu. Borçlu bir belediye bırakmıyorum.
İstanbullulara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Muhalefet buradan siyaset üretmek istiyor. Buna müsaade etmem. Asla etmem. Ben bugün itibarıyla buradaki belediye başkanlık görevimden ayrıldım, istifa ettim. Ama asla siyasi partimle bir bağ eksikliğim yok. Şu anda partimin bir üyesiyim. Buradan muhalefete ekmek çıkmaz.
İnsan her şeyi affeder ama adam yerine konulmamayı affetmez. Tüm İstanbullulardan müsaade istiyorum. Bana gönül koymasınlar. Siyasette kırgınlık olmaz, hiç kimseye kırgın değilim. Partimin üyesiyim. Söylentilere fırsat vermek istemem."
Kadir Topbaş'ın veto ettiği 5 imar değişikliğinin, İBB Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından istifa kararı aldığı, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine 5 Ekim'e kadar bekleyeceği iddia edilmişti.
İddia, Türk-İş'i ziyaretinin ardından açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım'a da sorulmuştu. Yıldırım da Kadir Topbaş'ın konuyla ilgili gün içerisinde açıklama yapacağını söylemişti.
Başbakan Binali Yıldırım, bir gazetecinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifa edip etmediğine ilişkin soruya, "Kadir Bey gün içinde bu konuda bir açıklama yapacak" şeklinde cevap verdi.
Kadir Topbaş, 2004 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen MGK toplantısı sona erdi
Elazığ merkezli 14 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 kişiden 25'i tutuklandı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Ukrayna’da finans uzmanı yetiştiren Harkiv Mali Enstitüsü’nde iki bilgisayar sınıfı açtı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 2004 yılından bu yana sürdüren Kadir Topbaş, istifa ettiğini açıkladı
Kırıkkale'de FETÖ/PDY'na ilişkin davalarda yargılanan 6 sanıktan 2'si, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından hapis cezasına çarptırıldı.
MHP Grup Başkanvekili Usta, yarın TBMM'de oylanacak Irak ve Suriye tezkeresine ilişkin, "Biz bu tezkereye başından beri söylediğimiz gibi destek vereceğiz." dedi.
Sosyal medya üzerinden "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediği gerekçesiyle bir kişiye 1 yıl 6 ay 21 gün hapis cezası verildi
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, acil yardım faaliyetleri kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü Bangladeş’teki Arakanlılara sağlık hizmeti vermeye başladı.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, "Çocukları cezbedici nitelikte olan bu ürünün, tüketiciler tarafından evde hazırlanması birtakım riskler içermektedir" dedi
TSK tarafından Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlatılan tatbikat devam ediyor
Trabzon'da jandarma ekipleri, bir otomobilde yaptıkları aramada, nükleer sanayide kullanılan sezyum maddesi ele geçirdi
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
İzmir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, aralarında avukatların da yer aldığı 26 zanlı gözaltına alındı
Sovyetler Birliği döneminde sürgüne gönderilen ve Ukrayna'dan serbest göçle Türkiye'ye gelen 23 bin Ahıskalı, Türk vatandaşlığına alınacak
Yurda yasa dışı geçişleri önlemek, teröristlerin ülkeye sızmasının önüne geçmek için Suriye sınırında inşasına devam eden modüler duvarın bu ayın sonuna kadar tamamlanması planlanıyor
Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler, Kilis'teki sınır kapısında yoğunluk oluşturmaya devam ediyor