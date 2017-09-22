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20:43, 22 Eylül 2017 Cuma
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Güncelleme: 19:00, 22 Eylül 2017 Cuma

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Kadir Topbaş istifa etti
Kadir Topbaş istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 2004 yılından bu yana sürdüren Kadir Topbaş, istifa ettiğini açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, görevinden istifa etti.

Topbaş, "Muhalefet buradan siyaset üretmek istiyor. Buna müsaade etmem. Asla etmem. Ben bugün itibarıyla buradaki belediye başkanlık görevimden ayrıldım, istifa ettim. Ama asla siyasi partimle bir bağ eksikliğim yok. Şu anda partimin bir üyesiyim. Buradan muhalefete ekmek çıkmaz." dedi.

Topbaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Partim ve sayın genel başkanım uygun gördüler ve 2004 yılında İBB Başkanlığı görevini bana tevdi ettiler. İstanbul gibi emanet bir şehre müjdelenmiş bir şehre başkanlık yapma onurunu bana yaşattılar. Görevi devralırken 'emanetin ne olduğunu bilenlerdeniz' dedim. Görevimizi asla aksatmamak üzere çalışmalarımızı ortaya koyduk. Bu göreve hep emanet olarak baktım.

Bu emanet şehirde bu görevi yapmaya çalıştık. Hata yapmamaya özen gösterdik. Hata yaparsak telafisi zordur. Hata ile ihanet birbirine karıştırılmamalı. İhanet edenler asla affedilemez.

Partimin her kademesiyle bir gönül bağı ile hizmet etmeye çalıştık. Sayın Kılıçdaroğlu 2009'da adaylığını denedi ama İstanbullular izin vermedi. 2010'da manipülasyonlara rağmen İstanbul bize güvendi. Güzel hizmetler bırakarak hayırla yad edilmek amacımız oldu. Borçlu bir belediye bırakmıyorum.

İstanbullulara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Muhalefet buradan siyaset üretmek istiyor. Buna müsaade etmem. Asla etmem. Ben bugün itibarıyla buradaki belediye başkanlık görevimden ayrıldım, istifa ettim. Ama asla siyasi partimle bir bağ eksikliğim yok. Şu anda partimin bir üyesiyim. Buradan muhalefete ekmek çıkmaz.

İnsan her şeyi affeder ama adam yerine konulmamayı affetmez. Tüm İstanbullulardan müsaade istiyorum. Bana gönül koymasınlar. Siyasette kırgınlık olmaz, hiç kimseye kırgın değilim. Partimin üyesiyim. Söylentilere fırsat vermek istemem."

2004 YILINDAN BU YANA 

Kadir Topbaş'ın veto ettiği 5 imar değişikliğinin, İBB Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından istifa kararı aldığı, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine 5 Ekim'e kadar bekleyeceği iddia edilmişti.

İddia, Türk-İş'i ziyaretinin ardından açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım'a da sorulmuştu. Yıldırım da Kadir Topbaş'ın konuyla ilgili gün içerisinde açıklama yapacağını söylemişti.

Başbakan Binali Yıldırım, bir gazetecinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifa edip etmediğine ilişkin soruya, "Kadir Bey gün içinde bu konuda bir açıklama yapacak" şeklinde cevap verdi.

Kadir Topbaş, 2004 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.



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