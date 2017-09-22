Güncelleme: 18:01, 22 Eylül 2017 Cuma

Kadir Topbaş istifa etti iddiası





İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, istifa ettiği haberleri üzerine bu akşam açıklama yapacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın istifa ettiğini ileri sürdü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 18:30'da istifa iddialarıyla ilgili olarak açıklama yapacak.

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