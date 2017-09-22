18:16, 22 Eylül 2017 Cuma

Üst üste 4 yıldır sığınmacı ölümleri 4 bini aştı





Birleşmiş Milletler'den (BM) üst üste 4 yıldır dünya genelinde hayatını kaybeden sığınmacıların sayısının 4 bini aştığı açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Birleşmiş Milletler (BM) üst üste 4 yıldır dünya genelinde hayatını kaybeden sığınmacıların sayısının 4 bini aştığını açıkladı. BM'nin Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Bu yıl dünya genelinde 4 bin 2 sığınmacı hayatını kaybetti. Üst üste 4 yıldır hayatını kaybeden sığınmacıların sayısı 4 binin üzerinde." dedi. Millman, 4 bin sınırının 2016'da 3 Haziran'da, 2015'te 27 Ağustos'ta ve 2014'te de 2 Ekim'de aşıldığını hatırlattı. Bu yıl 133 bin 640 sığınmacının Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaştığını belirten Millman, Avrupa'ya gelen sığınmacıların yüzde 75'inin İtalya'ya ayak bastığını ifade etti. Millman, "Bu yıl Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken 2 bin 556 sığınmacı hayatını kaybetti." diye konuştu. IOM verilerine göre, bu yıl Ege Denizi'ni geçerek Yunanistan'a ulaşmaya çalışırken, 45 sığınmacı hayatını kaybetti. Millman, ABD-Meksika sınırında da 263 göçmenin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

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