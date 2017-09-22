Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:43, 22 Eylül 2017 Cuma
Politika
18:20, 22 Eylül 2017 Cuma

  • Paylaş
MHP tezkereye destek verecek
MHP tezkereye destek verecek

MHP Grup Başkanvekili Usta, yarın TBMM'de oylanacak Irak ve Suriye tezkeresine ilişkin, "Biz bu tezkereye başından beri söylediğimiz gibi destek vereceğiz." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Samsun Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) aldığı referanduma başından beri karşı olduklarını belirtti.

IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin referandum ile bağımsızlığını ilan etmek isteğini vurgulayan Usta, "Bu karar gündeme geldiğinde en sert tepkiyi Genel Başkanımız verdi. 'Bu bir savaş sebebidir' dedi fakat bunu o gün Türkiye anlayamadı. Bugün hükümetin de bu konuda olması gereken yerde olduğunu görüyoruz. Bu anlamda yarın önümüze bir tezkere gelecek. Saat 15.00'te Meclis olağanüstü toplanacak. Biz bu tezkereye başından beri söylediğimiz gibi destek vereceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin kararlığını göstermesi gerektiğine işaret eden Usta, şöyle devam etti:

"Dosta düşmana kararlılığımızı göstermek için hem bu tezkere hem sınırda yapılan tatbikatlar hem de Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkacak net kararın çok önemli olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin tavrını bütün uluslararası camia görmek zorunda. Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için başından beri önemlidir. Bu referandumun nihai hedefi bir Kürdistan kurmaktır. Bu, sadece Kuzey Irak'la sınırlı olan bir Kürdistan değil. Yarın kuzey Suriye, daha sonra Türkiye ve İran'ı kapsayacak şekilde hedefi var bu olayların. Dolayısıyla bunu başından itibaren kesmek, Türkiye açısından önemlidir."



İlgili Konular MHP tezkere
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Politika Haberleri
Kritik MGK toplantısı sona erdi
Kritik MGK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen MGK toplantısı sona erdi
Elazığ'daki FETÖ soruşturmasında 25 tutuklama
Elazığ'daki FETÖ soruşturmasında 25 tutuklama

Elazığ merkezli 14 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 kişiden 25'i tutuklandı
TİKA dan Ukrayna'ya eğitim desteği
TİKA’dan Ukrayna'ya eğitim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Ukrayna’da finans uzmanı yetiştiren Harkiv Mali Enstitüsü’nde iki bilgisayar sınıfı açtı
Kadir Topbaş istifa etti
Kadir Topbaş istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 2004 yılından bu yana sürdüren Kadir Topbaş, istifa ettiğini açıkladı
Kırıkkale'de FETÖ sanıklarına hapis
Kırıkkale'de FETÖ sanıklarına hapis

Kırıkkale'de FETÖ/PDY'na ilişkin davalarda yargılanan 6 sanıktan 2'si, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından hapis cezasına çarptırıldı.
MHP tezkereye destek verecek
MHP tezkereye destek verecek

MHP Grup Başkanvekili Usta, yarın TBMM'de oylanacak Irak ve Suriye tezkeresine ilişkin, "Biz bu tezkereye başından beri söylediğimiz gibi destek vereceğiz." dedi.
PKK propagandasına hapis cezası
PKK propagandasına hapis cezası

Sosyal medya üzerinden "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediği gerekçesiyle bir kişiye 1 yıl 6 ay 21 gün hapis cezası verildi
İHH Arakanlılara acil sağlık yardımı başlattı
İHH Arakanlılara acil sağlık yardımı başlattı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, acil yardım faaliyetleri kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü Bangladeş’teki Arakanlılara sağlık hizmeti vermeye başladı.
Bakanlıktan quot slime quot uyarısı
Bakanlıktan "slime" uyarısı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, "Çocukları cezbedici nitelikte olan bu ürünün, tüketiciler tarafından evde hazırlanması birtakım riskler içermektedir" dedi
Silopi-Habur bölgesindeki tatbikatta 5'inci gün
Silopi-Habur bölgesindeki tatbikatta 5'inci gün

TSK tarafından Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlatılan tatbikat devam ediyor
Trabzon'da nükleer sanayide kullanılan madde ele geçirildi
Trabzon'da nükleer sanayide kullanılan madde ele geçirildi

Trabzon'da jandarma ekipleri, bir otomobilde yaptıkları aramada, nükleer sanayide kullanılan sezyum maddesi ele geçirdi
Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'e sunuldu
Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'e sunuldu

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
İzmir'de FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon 26 gözaltı
İzmir'de FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı

İzmir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, aralarında avukatların da yer aldığı 26 zanlı gözaltına alındı
Ahıska Türklerinin vatandaşlık heyecanı
Ahıska Türklerinin vatandaşlık heyecanı

Sovyetler Birliği döneminde sürgüne gönderilen ve Ukrayna'dan serbest göçle Türkiye'ye gelen 23 bin Ahıskalı, Türk vatandaşlığına alınacak
Suriye sınırındaki duvar ay sonunda bitiyor
Suriye sınırındaki duvar ay sonunda bitiyor

Yurda yasa dışı geçişleri önlemek, teröristlerin ülkeye sızmasının önüne geçmek için Suriye sınırında inşasına devam eden modüler duvarın bu ayın sonuna kadar tamamlanması planlanıyor
Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk
Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler, Kilis'teki sınır kapısında yoğunluk oluşturmaya devam ediyor

Haberler

Bakanlar Kurulu, MGK ve Meclis toplanıyor
Bakanlar Kurulu MGK ve Meclis toplanıyor

Suriye ve Irak tezkeresi TBMM'ye sunuldu
Suriye ve Irak tezkeresi TBMM'ye sunuldu

Orta Afrika ve Mali tezkeresi kabul edildi
Orta Afrika ve Mali tezkeresi kabul edildi

Şişli'de "tezkere" protestosu

Tezkere TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Tezkere TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Tezkere görüşmeleri açık yapılabilir
Tezkere görüşmeleri açık yapılabilir

CHP, tezkereye "hayır" oyu kullanacak
CHP tezkereye quot hayır quot oyu kullanacak

Tezkerede yabancı askere yeşil ışık!
Tezkerede yabancı askere yeşil ışık






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 