18:27, 22 Eylül 2017 Cuma

Sincar'da PKK ve Haşdi Şabi arasında çatışma





Musul'un Sincar ilçesinde İran destekli Haşdi Şabi milisleri ve PKK mensupları arasında çıkan çatışmada, 3 milisin hayatını kaybettiği, 7'sinin de yaralandığı belirtildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Batı Dicle Asayış Müdürü Aşiti Koçer, Haşdi Şabi'nin ağır silahlarla, Bab Şilo bölgesinden PKK'ya bağlı yerel militanların elinde tuttuğu Sincar ilçesinin Hanesur köyüne geçmeye çalışması sonucu çatışmanın çıktığını ifade etti. Koçer, Haşdi Şabi ve PKK arasında çıkan çatışmada ölü ve yaralıların olduğunu ancak ellerine net bir rakamın henüz ulaşmadığını söyledi. Öte yandan Kürdistan Demokrat Partisi'nin resmi internet sitesine konuşan Sincar'daki Peşmerge komutanlarından Lokman Guli, PKK'lılarla çatışmaya giren Haşdi Şabi'den 3 milisin hayatını kaybettiği, 7'sinin de yaralandığı bilgisini verdi. Guli, Bab Şilo bölgesinden Hanesur'a geçmek isteyen Haşdi Şabi'nin İmam Ali grubundan olduğunu da kaydetti. PKK, Ağustos 2014 tarihinde DEAŞ'ın Sincar'daki varlığı ve saldırılarına maruz kalan Ezidileri koruma bahanesiyle söz konusu bölgede konuşlanmaya başlamıştı. Haşdi Şabi ise, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu sırasında Sincar'ın batı bölgesini teröristlerden alıp, Irak-Suriye sınırında varlık göstermeye başlamıştı.

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