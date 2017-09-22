Kırıkkale'de FETÖ sanıklarına hapis

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ/PDY'ye ilişkin davanın ilk duruşmasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlamasıyla haklarında dava açılan tutuklu sanıklardan Yasin Akaslan Kırşehir'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanığın, tutuksuz yargılanan eşi Meliha Akaslan ve avukatları duruşmada hazır bulundu.
Sanık Yasin Akaslan, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, FETÖ'nün kapatılan okulunda asgari ücretle geçimini sağlamak için çalıştığını iddia etti.
Meliha Akaslan ise ByLock kullanmadığını ve kendisinin de asgari ücretle FETÖ'nün kapatılan yurdunda bir dönem çalıştığını savundu.
Mahkeme heyeti, karı ve kocaya 6 yıl 11 ay 22'şer gün hapis cezası vererek, lösemi hastası Yasin Akaslan'ı tahliye etti, eşi Meliha Akaslan ise tutuklandı.
Aynı mahkemedeki diğer duruşmaya, tutuklu sanık Fikret C, Çorum'dan SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz sanık İlhami A. ile avukatlar duruşmada hazır bulundu.
Sanıkların savunmaları alan mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Ekim'e erteledi.
Aynı mahkemedeki başka bir duruşmada yargılanan Abdurrahman G. ve Mehmet G. ile avukatları hazır bulundu.
Mahkeme heyeti, savunmaların ardından eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen MGK toplantısı sona erdi
Elazığ merkezli 14 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 kişiden 25'i tutuklandı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Ukrayna’da finans uzmanı yetiştiren Harkiv Mali Enstitüsü’nde iki bilgisayar sınıfı açtı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 2004 yılından bu yana sürdüren Kadir Topbaş, istifa ettiğini açıkladı
Kırıkkale'de FETÖ/PDY'na ilişkin davalarda yargılanan 6 sanıktan 2'si, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından hapis cezasına çarptırıldı.
MHP Grup Başkanvekili Usta, yarın TBMM'de oylanacak Irak ve Suriye tezkeresine ilişkin, "Biz bu tezkereye başından beri söylediğimiz gibi destek vereceğiz." dedi.
Sosyal medya üzerinden "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediği gerekçesiyle bir kişiye 1 yıl 6 ay 21 gün hapis cezası verildi
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, acil yardım faaliyetleri kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü Bangladeş’teki Arakanlılara sağlık hizmeti vermeye başladı.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, "Çocukları cezbedici nitelikte olan bu ürünün, tüketiciler tarafından evde hazırlanması birtakım riskler içermektedir" dedi
TSK tarafından Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlatılan tatbikat devam ediyor
Trabzon'da jandarma ekipleri, bir otomobilde yaptıkları aramada, nükleer sanayide kullanılan sezyum maddesi ele geçirdi
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
İzmir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, aralarında avukatların da yer aldığı 26 zanlı gözaltına alındı
Sovyetler Birliği döneminde sürgüne gönderilen ve Ukrayna'dan serbest göçle Türkiye'ye gelen 23 bin Ahıskalı, Türk vatandaşlığına alınacak
Yurda yasa dışı geçişleri önlemek, teröristlerin ülkeye sızmasının önüne geçmek için Suriye sınırında inşasına devam eden modüler duvarın bu ayın sonuna kadar tamamlanması planlanıyor
Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler, Kilis'teki sınır kapısında yoğunluk oluşturmaya devam ediyor