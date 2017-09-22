18:48, 22 Eylül 2017 Cuma

'Brexit anketi'nde sonuç tersine döndü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşik Krallık'ta yapılan kamuoyu araştırması, katılımcıların yüzde 52'sinin, ülkenin Avrupa Birliğinin (AB) parçası olarak kalmasını istediğini ortaya koydu.

The Independent gazetesi için "BMG Research" kamuoyu araştırma şirketi tarafından 12-15 Eylül tarihlerinde yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 52'si ülkenin AB'nin parçası olarak kalmasını, yüzde 48'i ise AB'den ayrılmasını (Brexit) destekliyor.

Buna göre, bin 447 kişinin katıldığı araştırma, geçen yıl yapılan AB referandumunda çıkan sonucun tersine döndüğünü gösteriyor. Geçen yıl 23 Haziran'da düzenlenen referandumda halkın yüzde 52'si Brexit yönünde oy kullanmıştı.

Aynı şirketin birkaç ay önce yaptığı anket, Brexit yandaşları ile karşıtlarının oranının yarı yarıya olduğunu ortaya koymuştu.

HÜKÜMETTE BREXİT ÇATLAĞI

Lizbon Anlaşması'nın, üyelerin birlikten ayrılmasını düzenleyen 50'nci maddesini mart ayında işleterek Brexit sürecini resmen başlatan Birleşik Krallık'ın Mart 2019 itibarıyla birlikten ayrılmış olması öngörülüyor.

Brexit stratejisiyle ilgili iç tartışmaların sürdüğü ülkede, hükümet içinde de farklı görüşler bulunuyor.

Ortak pazar başta olmak üzere AB ile çeşitli ilişkileri en azından birkaç yıllık geçiş süreci içinde sürdürmekten yana olan "yumuşak Brexitçiler" ve AB ile üyeliğe özgü bütün ilişkileri koparmaktan yana olan "sert Brexitçiler" arasındaki anlaşmazlık zaman zaman kamuoyuna yansıyor.

Son olarak, Dışişleri Bakanı Boris Johnson geçen hafta sonu bir gazetede yayımlanan "sert Brexit" yanlısı yazısıyla hükümet içindeki çatlağı gündeme taşımıştı. Johnson makalesinde, AB ile herhangi bir geçiş sürecine karşı çıkmış ve AB'ye bunun için ödenmesi planlanan paranın ülkenin sağlık sistemine aktarılması gerektiğini savunmuştu.

MÜZAKERELER TIKANDI

Öte yandan Birleşik Krallık ile AB arasında haziran ayında başlayan Brexit müzakereleri, ülkenin AB'ye ödemesi gereken "boşanma tazminatı" ile İrlanda sınırı konularında tıkanmış durumda.

Ülkenin AB bütçesine katkı taahhütlerinin toplamı olan "boşanma tazminatı"nın miktarıyla ilgili 50 ile 100 milyar avro arasında değişen rakamlar telaffuz ediliyor. Theresa May'in ise bugün Floransa'da yapacağı konuşmada boşanma tazminatı olarak 20 milyar avro teklif etmesi bekleniyor.

Brexit sonrasında İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ın AB ile tek kara sınırı olarak kalacak İrlanda-Kuzey İrlanda arasındaki sınır, müzakerelerin tıkandığı bir diğer konuyu oluşturuyor.

AB ve İrlanda, fiziki sınırı ve serbest dolaşım ile ticareti aksatacak sınır kontrollerini içermeyecek bir formül bulunmasını talep etse de Birleşik Krallık hükümeti bu konuda henüz somut bir teklif sunmuş değil.