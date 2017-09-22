19:45, 22 Eylül 2017 Cuma

Elazığ'daki FETÖ soruşturmasında 25 tutuklama





Elazığ merkezli 14 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 kişiden 25'i tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Elazığ merkezli 14 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 kişiden 25'inin tutuklandığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 33 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 25'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Elazığ'da, 11 Eylül'de düzenlenen operasyonda aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullananların da bulunduğu belirlenen 30 şüpheli ile daha sonra yakalanan 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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