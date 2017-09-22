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19:49, 22 Eylül 2017 Cuma

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Mısır, Fransız yapımı ilk fırkateyni teslim aldı
Mısır, Fransız yapımı ilk fırkateyni teslim aldı
Foto: Arşiv

Mısır, Fransa'dan alacağı 4 fırkateynin ilkini bugün düzenlenen törenle teslim aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mısır'ın Fransız yapımı "Gowind" tipi 4 fırkateynin ilkini, Fransa'nın Lorion limanında düzenlenen askeri törenle teslim aldığı bildirildi.

Mısır devlet televizyonu, "El-Fatih" olarak isimlendirilen fırkateynin gönderine bugün Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ahmed Halid tarafından Mısır bayrağı çekildiğini duyurdu. 

Devlet televizyonunun haberinde ayrıca, Fransa ile geçen sene imzalanan protokolün toplamda 4 fırkateyni içerdiği ve geri kalan 3 fırkateynin Mısır'ın İskenderiye kentinde bulunan tersanelerde yapılacağı kaydedildi. 

Uzunluğu 103 metre olan "El-Fatih" isimli fırkateynin, yakıt ikmali yapmadan 4 bin mil gidebildiği ve saatte 25 mil hıza ulaşabildiği belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin göreve geldiği Haziran 2014'ten bu yana Mısır-Fransa ilişkilerinde özelikle de askeri alanda ciddi gelişmeler gözleniyor. Mısır ABD, Rusya ve Fransa'dan ağır silahlar satın alıyor.

Mısır bu dönemde Fransa'dan iki adet "Mistral" helikopter gemisi ile 11 adet "Rafale" savaş uçağı teslim almıştı.



İlgili Konular fransa Mısır
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