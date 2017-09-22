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Theresa May: AB'nin güçlü bir dostu ve partneri olmak istiyoruz
Theresa May: AB'nin güçlü bir dostu ve partneri olmak istiyoruz
Foto: Theresa May

Birleşik Krallık Başbakanı May, ülkesinin Avrupa Birliği’nden ayrılması sonrasında güçlü bir dost ve partner olarak ilişkilerini sürdürmek istediğini söyledi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, İtalya’nın Floransa kentinde, Santa Maria Nuova yerleşkesi içindeki eski jandarma kışlasında yaptığı konuşmada, Brexit (AB'den ayrılma) için yumuşak bir ayrılma süreci ve Brexit sonrasında da stratejik partnerlik temelinde bir gelecek öngördüğüne dair mesajlar verdi.

May, Rönesans’ın kendilerine eğer zihinlerini açarlarsa halklarına daha iyi bir gelecek sunabilmeyi gösterdiğini ifade ederek, “Ben de bugün burada buna odaklanmak istiyorum. Bugün AB ile Birleşik Krallık arasında kritik bir süreçteyiz. Birleşik Krallık, AB’den ayrılıyor. Birleşik Krallık, küresel serbest ticaretini yapan bir ulus olmak istiyor. Birçok kişi endişeyle bakıyor bu sürece ama ben iyimserim.” diye konuştu.

AB’nin biçimine yönelik tartışmaların sürdüğünü ve ülkesinin buna engel olmak istemediğini vurgulayan May, “Biz, AB’nin güçlü bir dostu ve partneri olmak istiyoruz.” dedi.

BİRLEİŞK KRALLIK'TAKİ AB VATANDAŞLARININ HAKLARI 

Brexit müzakerelerinin en tartışmalı alanlarından biri olan ve Birleşik Krallık’ta yaşayan AB vatandaşlarını ilgilendiren konuda Theresa May, “Ben, istiyorum ki AB vatandaşları kalmaya devam etsin. Onlar, Brexit sonrasında da bugünkü haklarıyla kalabilirler. Onların haklarını garanti etmek benim amaçlarımdan biri.” şeklinde konuştu.

AB vatandaşlarının haklarıyla ilgili olarak AB ile varılacak anlaşmayı İngiliz yasal mevzuatı haline getireceğini dile getiren May, böylece İngiliz mahkemelerinin vereceği kararın anlaşmaya uygun olacağını anlattı.

MÜZAKEREDEKİ EKONOMİK VE TİCARİ BOYUT

Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasının geride kalan 27 üyenin vergi mükelleflerine AB bütçesi bağlamında ek yük getirmesini istemediklerini belirten May, bununla ülkesinin bu konudaki yükümlülükleri ile ilgili olarak dile getirilen bazı iddiaların abartılı olduğunu ve sorunun çözümüne katkı yapmadığını söyledi.

May, "Ortaklarımızın, bizim ayrılma kararımız yüzünden mevcut bütçenin geri kalan döneminde daha fazla ödeme yapıp daha az katkı almaktan korkmalarını istemiyorum. Birleşik Krallık, üyeliği süresince bulunduğu taahhütlere sadık kalacaktır." ifadesini kullandı.

GÜVENLİK VE ADALET KONULARI 

Brexit sonrasında Avrupa Adalet Divanı'nın veya Birleşik Krallık mahkemelerinin çıkabilecek anlaşmazlıklar için uygun hakemler olmayacağını belirten May, bu yeni çerçeve içinde anlaşmazlıkları çözecek bir mekanizmanın bulunması gerektiğini kaydetti.

Karşı karşıya kalınan güvenlik tehditlerinin aynı olmadığını ancak barış, demokrasi gibi ortak değerleri olduğuna işaret eden May, “Birleşik Krallık, hiçbir şart sürmeden Avrupa’nın güvenliğini sürdürmeye kararlıdır. Brüksel ile güvenlik ve adalet konularında yeni bir anlaşma istiyoruz.” diye konuştu. 



İlgili Konular Theresa May AB Birleşik Krallık
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