İhvan'ın tutuklu eski lideri Muhammed Mehdi Akif vefat etti

Eski Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Mehdi Akif'in (89), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
AA muhabirine konuşan Akif'in kızı Ulya, babasının vefat haberini doğrulayarak defin merasiminin bu gece gerçekleştirileceğini söyledi.
İhvan üyeleri savunma heyetinin başkanı Abdulmunim Abdulmaksud da yaptığı basın açıklamasında, Akif'in başkent Kahire'deki aile mezarlığında defnedileceğini ifade etti.
Abdulmaksud, Akif'in sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından, tutulduğu hapishaneden Kasr el-Ayni Hastanesi'ne nakledildiğini ve burada hayatını kaybettiğini duyurdu.
"İrşad Bürosu Olayları" olarak bilinen tek davadan yargılanarak müebbet (25 yıl) hapse mahkum edilen Akif hakkında verilen karar, geçen ocak ayında temyiz mahkemesi tarafından bozulmuş, "başka bir mahkeme ve yargı heyeti tarafından tekrar yargılanmasına" hükmedilmişti.
12 Temmuz 1928'de dünyaya gelen Muhammed Mehdi Akif, Memun el-Hudeybi'nin hayatını kaybetmesinin ardından 2004'te İhvan Rehberlik Konseyi Başkanlığına seçilmişti. Görev süresinin 2010'da dolmasının ardından tekrar aday olmayacağını ifade eden Akif, görevini bırakmıştı.
Hayatta iken görevini bırakan tek İhvan lideri olan Akif, teşkilatın yenilikçi kanadını temsil etmekteydi.
Ömrünün geri kalanında ne yapacağına ilişkin bir soruyu Akif, "Çiftliğimde geçirmeyi planlıyorum." şeklinde cevaplandırmış, ancak 3 Temmuz 2013'te yapılan askeri darbenin ardından gözaltına alınarak yargılanmıştı.
Hukuk Fakültesi mezunu olan Akif, 1954'te yargılanarak idama mahkum edilmiş, ancak sonra cezası müebbete çevrilmiş ve 1974'te hapisten çıkmıştı.
1987-2009 yıllarında İhvan Rehberlik Bürosu üyeliği yapan Akif, 1987'de Kahire'nin doğu bölgesinden milletvekili olarak İhvan listesinden meclise girmişti.
Hüsnü Mübarek döneminde 1996'da gözaltına alınarak "İhvan'ın Uluslararası Teşkilat Başkanı olmakla" suçlanan Akif, 3 yıl hapse mahkum edilmişti. Akif, 1999 yılında özgürlüğüne kavuşmuştu.
Akif ayrıca Ürdün Krallık Araştırmaları Merkezi'nin 2009'da yayınladığı raporunda, "İslam dünyasının en etkili 50 şahsiyetten 12'ncisi" olarak gösterilmişti.
Eski Müslüman Kardeşler Teşkilatı Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Mehdi Akif'in, kaldırıldığı hastanede vefat ettiği bildirildi
Birleşik Krallık Başbakanı May, ülkesinin Avrupa Birliği’nden ayrılması sonrasında güçlü bir dost ve partner olarak ilişkilerini sürdürmek istediğini söyledi.
Lübnan'daki cezaevlerinde bulunan bazı tutukluluların aileleri, "işkenceye ve taraflı yargılamaya hayır" protestosu düzenledi
Mısır, Fransa'dan alacağı 4 fırkateynin ilkini bugün düzenlenen törenle teslim aldı
Meksika'da salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 286'ya yükseldiği bildirildi
The Independent gazetesinin yaptırdığı ankete göre, katılımcıların yüzde 52'si ülkenin AB'nin parçası olarak kalmasını istiyor. Buna göre, bin 447 kişinin katıldığı araştırma, geçen yıl yapılan AB referandumunda çıkan sonucun tersine döndüğünü gösteriyor.
Musul'un Sincar ilçesinde İran destekli Haşdi Şabi milisleri ve PKK mensupları arasında çıkan çatışmada, 3 milisin hayatını kaybettiği, 7'sinin de yaralandığı belirtildi
Birleşmiş Milletler'den (BM) üst üste 4 yıldır dünya genelinde hayatını kaybeden sığınmacıların sayısının 4 bini aştığı açıklandı
Londra’nın toplu taşıma ve ulaşım birimi, telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan Uber’in lisansının kurumsal sorumluluk eksikliği ve müşterilerin güvenliğine ilişkin endişeler nedeniyle yenilenmemesine karar verildiğini duyurdu.
IKBY Başkanı Barzani, referandumun ertelenmesi için artık vaktin çok geç olduğunu belirtti
Kazakistan Enerji Bakan Yardımcısı yenilenebilir enerji kaynakları alanında yatırım koşullarının iyileştirilmesi için aktif çalıştıklarını belirtti
Macron, "Düzenlemeler gelecek yıldan önce uygulanmaya başlanacak"
ABD Başkanı Trump, kendisi için "meczup" ifadesini kullanan Kuzey Kore lideri Kim'e "deli" dedi
Katalonya özerk yönetim hükümeti sözcüsü Turull, "İspanya hükümeti, Katalonya'da yaşananlarla ilgili farklı bir algı oluşturmak istiyor" dedi
Uluslararası Daimi Halk Mahkemesi, Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlarla gündeme gelen Myanmar hükümetinin Müslüman azınlıklara soykırım yaptığını açıkladı
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e düzenlenen şiddetli hava saldırıları sürüyor. Bugünkü saldırılarda en az 6 sivil hayatını kaybetti.