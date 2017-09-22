Oda ve borsa seçimleri ertelendi

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Bakanlar Kurulunun son toplantısında TOBB bünyesindeki oda ve borsa seçimleri ile ilgili erteleme kararı alındı

Geçen haftalarda Ankara Ticaret Odası seçimlerinin ertelenmesi üzerine tüm oda ve borsalardaki seçimlerin erteleneceği ile ilgili bir beklenti oluşmuştu. Bu yüzden tüm dikkatler son Bakanlar Kurulu toplantısına çevrilmişti.

Bu toplantıda TOBB bünyesindeki oda ve borsa seçimlerinin ertelenmesi ile ilgili beklenen karar alındı

Alunan karar imzaya açıldıktan sonra Resmi Gazetenin 24 Eylül 2017 tarih ve 30190 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre : "5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 84'üncü maddesi gereğince 2017 yılının Ekim ayında başlayıp Kasım ayında tamamlanması gereken Türkiye'deki tüm oda ve borsaların organ seçimlerinin 2018 yılı Nisan ayına ertelenmesi kararlaştırıldı"