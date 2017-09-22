Güncelleme: 23:43, 22 Eylül 2017 Cuma

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi





Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplandı. Toplantı az önce sona erdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 21.30'da başlayan toplantı sona erdi.

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