Güncelleme: 23:44, 22 Eylül 2017 Cuma

Beyaz Saray'dan yeni 'seyahat yasağı' iddiasına cevap





ABD yönetimi, ülke bazlı yeni bir seyahat yasağı planı üzerinde çalıştığı iddialarına, "Trump yönetimi, sadece ulusal güvenliğe tehdit teşkil etmeyecek kişileri kabul edecektir" şeklinde cevap verdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi



Beyaz Saray, yaptığı yazılı açıklamayla, yeni bir seyahat yasağıüzerinde çalışıldığı iddialarını cevapladı. Açıklamada, yeni vize yasağına yönelik çalışma iddiasına ilişkin, "Trump yönetimi, sadece doğru bir şekilde güvenlik kontrollerinden geçmiş ve kamu güvenliği veya ulusal güvenliğe tehdit teşkil etmeyecek kişileri kabul edecektir." ifadesi kullanıldı. PAZAR GÜNÜ SÜRESİ DOLUYOR Amerikan medyasında yer alan iddiaları kabul veya reddetmeyen Beyaz Saray'ın, pazar günü dolacak eski seyahat yasağı kararının yerine geçecek bir düzenleme yapması gerekiyor. Amerikan medyasında yer alan haberlerde, yeni düzenlemenin ülke bazlı olacağı, daha fazla sayıda ülkenin yasaktan etkilenebileceği ve bazı ülkelerden vize başvurularına ilave tedbirler getirilebileceği iddia ediliyor.

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