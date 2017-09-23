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Ortadoğu
Güncelleme: 01:12, 23 Eylül 2017 Cumartesi

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Rusya: Suriye'nin bölünmesine asla izin vermeyiz
Rusya: Suriye'nin bölünmesine asla izin vermeyiz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Suriye'nin bölünmesine asla izin vermeyiz, Suriye'nin bölünmesi tüm Ortadoğu'yu etkiler" dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Kore Yarımadası'nda savaş başlatılması kabul edilemez. Öfkeyi yatıştırmak zorundayız." dedi.

Lavrov, BM 72. Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın BM Güvenlik Kurulu'na hitabında, "Kuzey Kore'yi tamamen yok ederiz" açıklaması üzerine iki ülke arasında artan gerginliğe yönelik soruya Lavrov, "Karşılıklı devam eden tehditler ve Kore Yarımadası'nda savaş başlatılması kabul edilemez. Öfkeyi yatıştırmak zorundayız." yanıtını verdi.

"TARAFSIZ AVRUPA ÜLKELERİ ARABULUCULUK YAPABİLİR"

Lavrov, Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un karşılıklı tehditkar söylemlerini "anaokulu çocukları kavgası" olarak nitelendirdi.

Arabulucuk girişimlerini memnuniyetle karşılayacaklarını belirten Lavrov, bazı tarafsız Avrupa ülkelerinin Kuzey Kore krizinde arabuluculuk rolü üstlenebileceğini ifade etti.

RUSYA, NÜKLEER ANLAŞMASININ YENİDEN GÖRÜŞÜLMESİNE KARŞI

Lavrov, İran ile yapılan nükleer anlaşmanın tekrar görüşmelere açılıp açılmayacağına ilişkin ise "Rusya, nükleer anlaşmanın tekrar görüşülmesini istemiyor." dedi.

İran nükleer anlaşmasının başarısız olması durumunda Kuzey Kore'nin nükleer görüşmelere ya da anlaşma yapmaya yanaşmayacağı uyarısında bulunan Lavrov, "Bu, Kuzey Kore'ye yanlış bir mesaj gönderir." ifadesini kullandı.

"SURİYE'NİN BÖLÜNMESİNE ASLA İZİN VERMEYİZ"

Suriye ile ilgili de değerlendirmede bulunan Lavrov, Suriye'de önceliklerinin teröre son vermek olduğunu, bunun için de ABD ve Rusya'nın etkili bir şekilde işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

Lavrov, Suriye'nin bölünmesiyle ilgili endişelere ilişkin bir soruya ise "Suriye'nin bölünmesine asla izin vermeyiz, Suriye'nin bölünmesi tüm Ortadoğu'yu etkiler." yanıtını verdi.

"FİLİSTİNLİLERİN HENÜZ BİR DEVLETİ YOK"

İsrail-Filistin sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lavrov, yaklaşık 70 yıldır çözülemeyen sorunun endişe verici olduğunu vurgulayarak, "Uluslararası toplum çok uzun süredir çözülemeyen bir sorun yüzünden acı çeken bir ulusa karşı haksız davranıyor. Filistinlilerin henüz bir devleti yok." değerlendirmesinde bulundu.

 



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