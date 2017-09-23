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03:18, 23 Eylül 2017 Cumartesi
Türkiye
Güncelleme: 01:48, 23 Eylül 2017 Cumartesi

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Yunan yargısından sığınmacıların Türkiye'ye iadesine onay
Yunan yargısından sığınmacıların Türkiye'ye iadesine onay

Yunanistan'da Danıştay, iki Suriyeli sığınmacının Türkiye'ye iade edilmesi kararını onadı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Danıştay'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki göçmen mutabakatı kapsamında Yunanistan'dan Türkiye'ye geri gönderilmelerine karar verilen iki Suriyeli sığınmacının itirazı reddedildi.

Mahkemenin kararında, Türkiye'nin Cenevre Sözleşmesine imza atmış bir ülke olmasına ve AB ile birlikte sığınmacıların korunması amaçlı ortak bir eylem planı içinde bulunduğuna dikkat çekildi.

Türkiye'nin "sığınmacılar için güvenli bir ülke" olduğu belirtilen kararda, sığınmacıların işkence veya insanlık dışı muamele gibi tehditlerle karşılaşmadıkları belirtildi. Kararda ayrıca sığınmacıların ailelerinin Türkiye'de yaşadığı vurgulandı.



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