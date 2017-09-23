'Gazze'de insani durum kötüleşiyor'

Gazze Şeridi'ndeki Ablukayla Mücadele Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hudari, "Gazze'deki insani durumun kötüleştiğini ve yaşanan son gelişmelere rağmen Filistin'deki bölünmüşlüğün yansımalarının devam ettiğini" belirtti.
Hudari yaptığı yazılı açıklamada, "Geçen hafta Mısır'ın başkenti Kahire'de bazı anlayışların oluşması, ardından Hamas'ın İdari Komite'yi feshetmesine rağmen insani durum, abluka ve Filistin ayrılığı konusunda Gazze'deki durum aynı." ifadelerini kullandı.
Hudari, Gazzelilerin Filistin yönetiminden "İdari Komite'nin kurulması nedeniyle aldığı kararlardan geri adım atmasını" ümit ettiğini kaydetti.
Hamas, 17 Eylül'de yaptığı açıklamayla Gazze'deki İdari Komitenin feshedildiğini duyurmuş ve Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze'de görevi devralmasına, genel seçimlere gidilmesine ve Fetih hareketi ile diyaloğa hazır olduğunu belirtmişti.
Hamas ve Fetih hareketleri arasında daha önce, uzun süreli görüşmelerin ardından 2 Haziran 2014'te Ulusal Uzlaşı Hükümeti kurulmuş ancak söz konusu hükümet, iki grup arasında yaşanan birtakım anlaşmazlıklar nedeniyle Gazze Şeridi'nde göreve başlayamamıştı.
Uluslararası Af Örgütü'nün yayımladığı uydu görüntüleri, Arakan eyaletindeki, biri terk edilmiş, köylerden yükselen dumanları ve yanmış yapıları gözler önüne serdi
Gazze Şeridi'ndeki Ablukayla Mücadele Halk Komitesi Başkanı el-Hudari, "Gazze'deki insani durumun kötüleştiğini ve yaşanan son gelişmelere rağmen Filistin'deki bölünmüşlüğün yansımalarının devam ettiğini" belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Suriye'nin bölünmesine asla izin vermeyiz, Suriye'nin bölünmesi tüm Ortadoğu'yu etkiler" dedi.
ABD yönetimi, ülke bazlı yeni bir seyahat yasağı planı üzerinde çalıştığı iddialarına, "Trump yönetimi, sadece ulusal güvenliğe tehdit teşkil etmeyecek kişileri kabul edecektir" şeklinde cevap verdi.
Eski Müslüman Kardeşler Teşkilatı Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Mehdi Akif'in, kaldırıldığı hastanede vefat ettiği bildirildi
Birleşik Krallık Başbakanı May, ülkesinin Avrupa Birliği’nden ayrılması sonrasında güçlü bir dost ve partner olarak ilişkilerini sürdürmek istediğini söyledi.
Lübnan'daki cezaevlerinde bulunan bazı tutukluluların aileleri, "işkenceye ve taraflı yargılamaya hayır" protestosu düzenledi
Mısır, Fransa'dan alacağı 4 fırkateynin ilkini bugün düzenlenen törenle teslim aldı
Meksika'da salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 286'ya yükseldiği bildirildi
The Independent gazetesinin yaptırdığı ankete göre, katılımcıların yüzde 52'si ülkenin AB'nin parçası olarak kalmasını istiyor. Buna göre, bin 447 kişinin katıldığı araştırma, geçen yıl yapılan AB referandumunda çıkan sonucun tersine döndüğünü gösteriyor.
Musul'un Sincar ilçesinde İran destekli Haşdi Şabi milisleri ve PKK mensupları arasında çıkan çatışmada, 3 milisin hayatını kaybettiği, 7'sinin de yaralandığı belirtildi
Birleşmiş Milletler'den (BM) üst üste 4 yıldır dünya genelinde hayatını kaybeden sığınmacıların sayısının 4 bini aştığı açıklandı
Londra’nın toplu taşıma ve ulaşım birimi, telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan Uber’in lisansının kurumsal sorumluluk eksikliği ve müşterilerin güvenliğine ilişkin endişeler nedeniyle yenilenmemesine karar verildiğini duyurdu.
IKBY Başkanı Barzani, referandumun ertelenmesi için artık vaktin çok geç olduğunu belirtti
Kazakistan Enerji Bakan Yardımcısı yenilenebilir enerji kaynakları alanında yatırım koşullarının iyileştirilmesi için aktif çalıştıklarını belirtti
Macron, "Düzenlemeler gelecek yıldan önce uygulanmaya başlanacak"