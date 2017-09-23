Arakan'da Müslüman köyleri kundaklanmaya devam ediyor

Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara ait köylerin ordu ve Budist milliyetçiler tarafından ateşe verilmeye devam edildiğine dair uydu görüntüleri yayımlandı.
Uluslararası Af Örgütü'nün yayımladığı uydu görüntüleri, Arakan eyaletindeki, biri terk edilmiş, köylerden yükselen dumanları ve yanmış yapıları gözler önüne serdi.
Arakan eyaletindeki yerel kaynaklar, yangınların Myanmar güvenlik güçleri ve yerel güvenlik görevlileri tarafından başlatıldığını ifade etti.
Uluslararası Af Örgütü, 16-22 Eylül arasında Hpar Wat Chaung'un uydu görüntülerini inceledi.
Arakan'da ordu ve Budist milliyetçilerin hedeflerinden birisi olan Maungdaw kentinin Hpar Wat Chaung köyü yakınlarında, 21 Eylül'de çekilen bir videoda, bir grup ağaç arasındaki bir yerleşim alanından yükselen koyu dumanlar görüldü.
Köyün ateşe verildiğini açıkça gösteren ve ayakta kalan yapıların ise daha sonraki gün yakıldığını gösteren görüntülerde duman hala görülürken, uydu algılayıcıları köyde son zamanlarda aktif bir yangın tespit ederek, olayı doğruladı.
Saldırıların bir başka hedefi olan Buthidaung kentindeki Nga Yant Chaung köyünün dışındaki çeşitli açılardan çekilen iki video, cuma günü öğleden sonra ateşin alevlendiğini gösteriyor.
Arakan eyaletinden bir kaynak da dahil olmak üzere aktivistler, Uluslararası Af Örgütü'ne, yangının yerel saatle 13.30-14.00 saatleri arasında başladığını belirtti.
Uluslararası Af Örgütü Kriz Müdahale Direktörü Tiran Hasan, uydu görüntüleri ve videoların Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung Suu Çi'nin Arakan eyaletindeki "askeri operasyonların" 5 Eylül'de sona erdiğine ilişkin iddialarıyla örtüşmediğini belirtti.
Hasan, "Neredeyse üç hafta sonra, gerçek zamanlı olarak Arakanlı Müslümanlara karşı şiddet kampanyasında azalma olmadığını görüyoruz." dedi.
Arakanlı Müslümanları evlerinden eden ordunun, onlara geri dönecekleri bir ev bırakmamaya niyetli gibi göründüğünü söyleyen Hasan şöyle konuştu:
"Myanmar'ın askeri ve siyasi liderliğine hüsnü zanla yaklaşmanın zamanı geçti. Uluslararası toplum, kınamasında açık olmalı, etnik temizlik kampanyasını durdurmak ve faillerden hesap sormak için etkin bir tavır takınmalı."
Suu Çii, salı günü yaptığı açıklamada, Arakan'da 5 Eylül'den bu yana operasyon düzenlenmediğini iddia etmişti.
Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.
Saldırılarda 200 civarında köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılamaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle hala bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçiyor.
Bangladeş'e 25 Ağustos'tan bu yana 429 bin Arakanlı Müslüman ulaştı.
Uluslararası Af Örgütü'nün yayımladığı uydu görüntüleri, Arakan eyaletindeki, biri terk edilmiş, köylerden yükselen dumanları ve yanmış yapıları gözler önüne serdi
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