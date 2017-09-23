Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 23 Eylül 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- Başbakan Binali Yıldırım, Kırşehir Belediyesini ziyaret edecek, Cacabey Meydanı'nda 30. Ahilik Haftası kutlamalarına ve Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali'ne katılacak.
(Kırşehir/10.30/11.00/13.00)
2- TBMM Genel Kurulu, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini görüşmek üzere olağanüstü toplanacak.
(TBMM/16.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "5. Erzurum Tanıtım Günleri"ne katılacak.
(Ankara/13.30)
2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Gençlerin Gözünden Eğitimde Kademeler Arası Geçiş Çalıştayı"na iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
3- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin Çubuk ve Akyurt ilçe kongrelerine katılacak.
(Ankara/10.30/14.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
(Myanmar)
2- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.
(Riyad)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
4- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki referandum tartışmaları ve yansımaları izleniyor.
(Erbil)
SPOR
1- Süper Lig'in 6. haftasında Atiker Konyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor, Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçları oynanacak.
(Konya/14.00/Ankara/16.30/İstanbul/19.30)
2- TFF 1. Lig'in 6. haftasında Altınordu-Gaziantepspor ve Manisaspor-İstanbulspor karşılaşmaları yapılacak.
(İzmir/15.00/Manisa/21.00)
3- Azerbaycan ve Gürcistan'ın birlikte düzenlediği Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu ilk maçında Rusya ile karşı karşıya gelecek.
(Bakü/19.30)
4- Voleybol Efeler Ligi'nde 2017-2018 sezonu, Halkbank-İnegöl Belediyespor maçıyla başlayacak.
(Ankara/14.00)
5- TFF 2. ve 3. liglerde 4. hafta maçları başlayacak.
6- Erkekler Hentbol Süper Lig'de 2. hafta maçları oynanacak
TBMM Genel Kurulu, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini görüşmek üzere olağanüstü toplanacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayı finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.
Erdoğan, Lotte New York Palace Otel'de ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Radyo ve Televizyonlarda Doğru, Güzel ve Anlaşılır Türkçe Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" tanıtım toplantısına katılacak.
Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu görüşmeleri, 120'den fazla devlet ya da hükümet başkanının katılımıyla başlayacak.
2017-2018 eğitim öğretim yılında 17 milyonu aşkın öğrenci ve yaklaşık bir milyon öğretmen ders başı yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 72. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York şehrine hareket edecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Kazakistan’da Suriye konulu 6. Astana Toplantısı'nın son gün oturumları yapılacak. Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
Kazakistan’da Suriye konulu 6. Astana Toplantısı başlayacak.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Başkanlığı ile İstanbul Üniversitesi arasında Nadir Eserler Kütüphanesi'ndeki Yıldız Albümlerinin ve o döneme ait belgelerin dijital ortama aktarılması için düzenlenecek protokol törenine katılacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Maliye Bakanı Naci Ağbal, Borsa İstanbul Konferans Salonu'nda "Uluslararası Ekonomik Gelişme Zirvesi-Çin ve Hindistan Üzerinden Global Krize Bakış ve Türkiye" konulu programa katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Pakistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Muhammed Syrus Seccad Kadi, Gana Cumhuriyeti Büyükelçisi Salma Frances Mancell-Egala, Nijerya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Ilyasu Audu Paragalda ve Avusturya Cumhuriyeti Büyükelçisi Ulrike Tilly'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak.
Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.