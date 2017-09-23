09:20, 23 Eylül 2017 Cumartesi

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 23 Eylül 2017





TBMM Genel Kurulu, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini görüşmek üzere olağanüstü toplanacak.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi 1- Başbakan Binali Yıldırım, Kırşehir Belediyesini ziyaret edecek, Cacabey Meydanı'nda 30. Ahilik Haftası kutlamalarına ve Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali'ne katılacak. (Kırşehir/10.30/11.00/13.00) 2- TBMM Genel Kurulu, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini görüşmek üzere olağanüstü toplanacak. (TBMM/16.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "5. Erzurum Tanıtım Günleri"ne katılacak. (Ankara/13.30) 2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Gençlerin Gözünden Eğitimde Kademeler Arası Geçiş Çalıştayı"na iştirak edecek. (Ankara/10.00) 3- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin Çubuk ve Akyurt ilçe kongrelerine katılacak. (Ankara/10.30/14.00) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor. (Myanmar) 2- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor. (Riyad) 3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor. (Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) 4- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki referandum tartışmaları ve yansımaları izleniyor. (Erbil) SPOR 1- Süper Lig'in 6. haftasında Atiker Konyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor, Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçları oynanacak. (Konya/14.00/Ankara/16.30/İstanbul/19.30) 2- TFF 1. Lig'in 6. haftasında Altınordu-Gaziantepspor ve Manisaspor-İstanbulspor karşılaşmaları yapılacak. (İzmir/15.00/Manisa/21.00) 3- Azerbaycan ve Gürcistan'ın birlikte düzenlediği Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu ilk maçında Rusya ile karşı karşıya gelecek. (Bakü/19.30) 4- Voleybol Efeler Ligi'nde 2017-2018 sezonu, Halkbank-İnegöl Belediyespor maçıyla başlayacak. (Ankara/14.00) 5- TFF 2. ve 3. liglerde 4. hafta maçları başlayacak. 6- Erkekler Hentbol Süper Lig'de 2. hafta maçları oynanacak

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