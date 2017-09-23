09:45, 23 Eylül 2017 Cumartesi

Katarlılar Yunanistan yatırımlarını iptal etti

Katar devlet yatırım şirketi tarafından yapılan açıklamada Katarlı yatırımcıların Yunanistan’dan ayrılmasına gerekçe olarak “ülkenin yabancı yatırımlara olumsuz yaklaşımı” gösterildi.

“Yunanistan’a yönelik planlar suya düştü, zorla yatırım olmaz” ifadelerinin yer aldığı açıklama ile Al Rayyan’ın ülkedeki yatırım planlarını iptal ettiği duyuruldu.

Şirketin ilk amacının Yunanistan’a gerçek yatırımlar yapmak olduğunu ancak bütün siyasi anlaşmalara rağmen bu amacın bugüne kadar yerine getirilemediği ifade edilirken “Her şeye rağmen şirket vergilerini, ENFIA’sını ödemeye ve Yunan devletine karşı sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir. Teoride Katar zaten ülkeden ayrılmış durumda, sadece açık kalan konular kapatılmaktadır” denildi.

Kaynak: Azınlıkça