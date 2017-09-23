10:20, 23 Eylül 2017 Cumartesi

Bali adasında yanardağ alarmı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nda volkanik ve tektonik hareketlerin artmasıyla alarm düzeyi en üst seviyeye yükseltildi.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Bali'deki Agung Dağı'nda tehlike durumunun en üst seviyeye çıkarıldığını duyurdu.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho da konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada, Bali Adası Valisi ve bölge müdürleriyle koordinasyon halinde olduklarını bildirdi.

Bölgesel hükümetlere eşlik etmek üzere yakında bir ulusal komuta merkezinin faaliyete geçeceğini belirten Nugroho, "Lojistik yardım malzemeleri ve teçhizat, tahliye merkezlerine götürülecek ayrıca ilgili bakanlıklar arasında koordinasyon toplantıları hemen yapılacak." dedi.

Daha önceki açıklamalarda, yanardağ yakınında yaşayan 11 bin köylünün evini terk ettiği ve yetkililerden sığınma talebinde bulunduğu kaydedilmişti.

Bölge halkının ve turistlerin yanardağdan en az 7,5 kilometre uzakta durmaları gerektiği vurgulanan açıklamalarda, sığınma talebinde bulunan vatandaşların da güvenli bölgelere götürüldüğü aktarılmıştı.

Ülkenin en çok turist alan bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı en son 1963 yılında patlamış, patlamada yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.