Asırlık kitaplar Beyoğlu'nda görücüye çıkacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Beyoğlu Belediyesi'nce düzenlenen 11. Beyoğlu Sahaf Festivali, 25 Eylül'de başlayacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Taksim Meydanı'nda kurulan etkinlik alanında 25 Eylül-2 Ekim arasında gerçekleştirilecek festivalin bu yılki teması "kitabını al gel'' olacak.
Festivale bu yıl İstanbul ve Türkiye'nin değişik illerinden 74 sahaf katılacak. Festivalde, asırlık kitaplar, tarihe tanıklık eden dergiler, eski fotoğraflar, film, tiyatro afişleri, nadide levhalar, mektuplar, kartpostallar ve özel koleksiyonlar stantlardaki yerini alacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu'nun asıl kimliğini oluşturan kültür ve sanat hayatını ön plana çıkarmanın görevleri olduğunu belirtti.
Demircan, 11 yıldır sahafları Beyoğlu'nda buluşturduklarını kaydederek, ''Kitap okumanın öneminin farkındayız. Bu nedenle de festivalimizin bu yılki açılışını 'kitabını al gel' temasıyla gerçekleştireceğiz. Tüm halkımızı 25 Eylül Pazartesi günü ellerinde kitaplarıyla Taksim Meydanı'na davet ediyorum. Gelin, hep birlikte okuyalım.'' ifadelerini kullandı.
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11. Beyoğlu Sahaf Festivali 25 Eylül-2 Ekim arasında Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilecek
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