10:55, 23 Eylül 2017 Cumartesi

Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi Türkiye'de





Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi Türkiye'ye geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Iraklı mevkidaşı Ganimi ile Genelkurmay Karargahı'nda görüşecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi ile Genelkurmay Karargahı'nda görüşecek. Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi, Türkiye'ye geldi. Ganimi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar tarafından Genelkurmay Karargahı'nda törenle karşılanacak. Orgeneral Akar ve Ganimi, karşılamanın ardından görüşmeye geçecek. İki Genelkurmay Başkanı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandum, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik alınacak tedbirler ve terörle ortak mücadele konularında görüş alışverişinde bulunacak.

İlgili Konular Irak Türkiye

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.