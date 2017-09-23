Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:24, 23 Eylül 2017 Cumartesi
Güncel
10:55, 23 Eylül 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Irak Genelkurmay Başkanı Türkiye'de
Irak Genelkurmay Başkanı Türkiye'de

Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi Türkiye'ye geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Iraklı mevkidaşı Ganimi ile Genelkurmay Karargahı'nda görüşecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi Türkiye'ye geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Iraklı mevkidaşı Ganimi ile Genelkurmay Karargahı'nda görüşecek.



İlgili Konular Irak Türkiye
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Yıldırım Bedeli masumlar değil kararı veren ödeyecek
Yıldırım: Bedeli masumlar değil kararı veren ödeyecek

Başbakan Yıldırım, Irak-Suriye tezkeresi görüşmeleri öncesi açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Bunun elbet bir bedeli olacak ama bedeli masumlar değil kararı veren ödeyecek" dedi.
Harp Okulları Yönetmeliği'nde değişiklik
Harp Okulları Yönetmeliği'nde değişiklik

Harp okullarında yatay geçişle ilgili konularda alınacak kararlarda, bu okullar bünyesinde teşkil edilen "eğitim ve öğretim yüksek kurulları" yetkili olacak.
Irak Genelkurmay Başkanı Türkiye'de
Irak Genelkurmay Başkanı Türkiye'de

Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi Türkiye'ye geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Iraklı mevkidaşı Ganimi ile Genelkurmay Karargahı'nda görüşecek.
Asırlık kitaplar Beyoğlu'nda görücüye çıkacak
Asırlık kitaplar Beyoğlu'nda görücüye çıkacak

11. Beyoğlu Sahaf Festivali 25 Eylül-2 Ekim arasında Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilecek
Van'da 2 silahlı PKK'lı etkisiz hale getirildi
Van'da 2 silahlı PKK'lı etkisiz hale getirildi

TSK Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan ve Hakurk'a hava harekatı yaptı. Operasyonda 2 silahlı PKK üyesi etkisiz hale getirildi
Yunan yargısından sığınmacıların Türkiye'ye iadesine onay
Yunan yargısından sığınmacıların Türkiye'ye iadesine onay

Yunanistan'da Danıştay, iki Suriyeli sığınmacının Türkiye'ye iade edilmesi kararını onadı.
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplandı. Toplantı az önce sona erdi.
İşte kritik MGK bildirisi
İşte kritik MGK bildirisi

MGK bildirisinde, "IKBY'nin 25 Eylül 2017 tarihinde düzenleyeceğini açıkladığı referandumun gayrimeşru niteliği ve kabul edilemezliği bir kez daha belirtilmiştir." denildi.
MGK toplantısı sona erdi
MGK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen MGK toplantısı sona erdi
Elazığ'daki FETÖ soruşturmasında 25 tutuklama
Elazığ'daki FETÖ soruşturmasında 25 tutuklama

Elazığ merkezli 14 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 kişiden 25'i tutuklandı
TİKA dan Ukrayna'ya eğitim desteği
TİKA’dan Ukrayna'ya eğitim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Ukrayna’da finans uzmanı yetiştiren Harkiv Mali Enstitüsü’nde iki bilgisayar sınıfı açtı
Kadir Topbaş istifa etti
Kadir Topbaş istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 2004 yılından bu yana sürdüren Kadir Topbaş, istifa ettiğini açıkladı
Kırıkkale'de FETÖ sanıklarına hapis
Kırıkkale'de FETÖ sanıklarına hapis

Kırıkkale'de FETÖ/PDY'na ilişkin davalarda yargılanan 6 sanıktan 2'si, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından hapis cezasına çarptırıldı.
MHP tezkereye destek verecek
MHP tezkereye destek verecek

MHP Grup Başkanvekili Usta, yarın TBMM'de oylanacak Irak ve Suriye tezkeresine ilişkin, "Biz bu tezkereye başından beri söylediğimiz gibi destek vereceğiz." dedi.
PKK propagandasına hapis cezası
PKK propagandasına hapis cezası

Sosyal medya üzerinden "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediği gerekçesiyle bir kişiye 1 yıl 6 ay 21 gün hapis cezası verildi
İHH Arakanlılara acil sağlık yardımı başlattı
İHH Arakanlılara acil sağlık yardımı başlattı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, acil yardım faaliyetleri kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü Bangladeş’teki Arakanlılara sağlık hizmeti vermeye başladı.

Haberler

Türkiye'den Irak'a vize yatırımı
Türkiye'den Irak'a vize yatırımı

Irak'ta Türk askerinin geçişi sırasında patlama
Irak'ta Türk askerinin geçişi sırasında patlama

Bağdat'ta Türkçe eğitim festivali
Bağdat'ta Türkçe eğitim festivali

Irak'ın "Acil Kırmızı Liste"si Türkçeye çevrildi
Irak'ın quot Acil Kırmızı Liste quot si Türkçeye çevrildi

Irak ve Türkiye arasında enerji işbirliği
Irak ve Türkiye arasında enerji işbirliği

Haşdi Vatani artık Ninova Bekçisi
Haşdi Vatani artık Ninova Bekçisi

Irak'tan Türkiye'ye nota
Irak'tan Türkiye'ye nota

IKBY'de Goran'dan Türk askeri açıklaması
IKBY'de Goran'dan Türk askeri açıklaması






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 