10:55, 23 Eylül 2017 Cumartesi

Irak Genelkurmay Başkanı Türkiye'de





Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi Türkiye'ye geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Iraklı mevkidaşı Ganimi ile Genelkurmay Karargahı'nda görüşecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi Türkiye'ye geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Iraklı mevkidaşı Ganimi ile Genelkurmay Karargahı'nda görüşecek.

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