11:38, 23 Eylül 2017 Cumartesi

IKBY referandumuna ilk oy Çin'den





IKBY'nin bağımsızlık referandumu resmen başladı. Referanduma ilk oy elektronik olarak Çin'den geldi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi 25 Eylül'de yapılması planlanan Iraklı Kürtlerin bağımsızlık referandumunda ilk oyun kullanıldığı açıklandı. Kürdistan Bölgesi Yüksek Seçim ve Referandum Konseyi Genel Veri Müdürü Karwan Celal, referandumda yurtdışında yaşayanlar elektronik oylarını bugünden itibaren kullanılabileceğini açıkladı. CNN'de yer alan habere göre saat farkından dolayı Çin'de elektronik oy verme işlemlerinin başladığını belirten Karwan Celal, "Referandumda ilk oy Çin'de kullanılmış oldu." dedi.

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