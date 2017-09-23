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IKBY referandumuna ilk oy Çin'den
IKBY referandumuna ilk oy Çin'den

IKBY'nin bağımsızlık referandumu resmen başladı. Referanduma ilk oy elektronik olarak Çin'den geldi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

25 Eylül'de yapılması planlanan Iraklı Kürtlerin bağımsızlık referandumunda ilk oyun kullanıldığı açıklandı. Kürdistan Bölgesi Yüksek Seçim ve Referandum Konseyi Genel Veri Müdürü Karwan Celal, referandumda yurtdışında yaşayanlar elektronik oylarını bugünden itibaren kullanılabileceğini açıkladı.

CNN'de yer alan habere göre saat farkından dolayı Çin'de elektronik oy verme işlemlerinin başladığını belirten Karwan Celal, "Referandumda ilk oy Çin'de kullanılmış oldu." dedi.



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