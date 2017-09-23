Filipin askeri, Marawi'ye girişi sağlayan köprüyü geri aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Filipinler'in güneyindeki Mindanao eyaletine bağlı Marawi kentini kuşatan terör örgütü DEAŞ bağlantılı Maute örgütüne karşı düzenlenen operasyonlarda, kente girişi sağlayan bir köprü militanların elinden alındı.
Silahlı Kuvvetler Batı Mindanao Komutasından General Carlito Galvez, askerlerin Marawi'deki Masiu Köprüsü ve birçok binayı Maute militanlarının elinden aldığını açıkladı.
Galvez, Masiu'nun kente ana girişi sağlayan köprü olduğunu, askerlerin bu köprünün giriş ve çıkışında kontrolü sağladığını belirtti.
Raya Madaya köyündeki köprünün, militanların elindeki son iyi korunan yer olduğuna dikkati çeken Galvez, bu köprüyü militanlardan geri almanın Marawi'deki savaşın sona erdiğini gösterdiğini ifade etti.
Filipinler ordusu, 23 Mayıs'ta Mindanao'nun Marawi kentinde, Washington yönetiminin başına 5 milyon dolar ödül koyduğu İsnilon Hapilon'a operasyon düzenlemiş, çıkan çatışmalarda DEAŞ ile bağlantılı Maute örgütü militanları Marawi'yi kuşatmıştı.
Çıkan çatışmaların ardından Duterte, 23 Mayıs'ta Marawi'de "kalkışma olduğu" gerekçesiyle anayasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan etmişti. İki ay süren çatışmaların ardından 22 Temmuz'da olağanüstü hal süresi, yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Marawi'de yaklaşık dört aydır devam eden çatışmalarda bugüne kadar 800'den fazla militan öldürüldü, 149 asker hayatını kaybetti, 600 kadar asker de yaralandı.
Ömer ve Abdullah Maute kardeşler tarafından 2012'de kurulan Maute örgütü, adam kaçırma ve bombalı saldırı eylemleriyle biliniyor. Örgüt, Nisan 2015'te DEAŞ'a bağlılığını ilan etmişti.
Silahlı Kuvvetler Batı Mindanao Komutasından General Galvez, askerlerin, Marawi'deki Masiu Köprüsü ve birçok binayı Maute militanlarının elinden aldığını duyurdu
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