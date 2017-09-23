Yıldırım: Bedeli masumlar değil kararı veren ödeyecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Başbakan Binali Yıldırım Meclis'in tezkere için toplanmasından önce soruları yanıtladı.
Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapılması planlanan referandumun yanlış olduğunu yönündeki görüşlerini yineleyen Başbakan Yıldırım, "Bu referandum kararı yanlış bir karardır, bir maceradır. Gerekli uyarıları başından beri dostça, komşu ülke olarak, Türkiye olarak yaptık. Ancak görüyoruz ki bu uyarılar yerini bulmamış. Bu yanlışta ısrar devam ediyor. Bütün dünyanın karşı olduğu, komşularının hiçbirinin istemediği bu yanlışta ısrar etmenin sonu hayır olmaz" açıklamasında bulundu.
"80 milyon vatandaşımızla, 780 bin kilometrekare vatan toprağımızla ülkemizin güvenliği, milletimizin refahı için hiçbir maceraya asla müsamaha göstermeyiz" diyen Başbakan Yıldırım, "Doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde, bu ülkenin neresinde yaşarsa yaşasın bütün insanlarımız müsterih olsun. Bu mesele, Kürt kardeşlerimizin meselesi değildir. Kürt kardeşlerimizin, hem bizim ülkemizle hem de komşu ülkelerle aynı şekilde huzurla, barışla, istikrar içinde yaşamaları bizim en büyük arzumuzdur." ifadelerini kullandı.
Başbakan Yıldırım, 'Sınır ötesi operasyon seçenekler arasında mı?' sorusu üzerine, "Gayet tabii. Güvenlik, ekonomik ve siyasi seçenekler, hangisi ne zaman devreye girecek, bu bir zamanlama meselesi, gelişen şartlar bunu belirleyecek." dedi.
"BEDELİ OLACAK"
Başbakan Yıldırım konuşmasının devamında şunları söyledi:
"Birisinin bir gün aklına düşüp bir maceraya kalkışmasıdır ve bütün dünyanın ikazlarına, uyarılarına kulağını tıkayarak bildiği yolda, yanlışta ısrar etmesi... Tabii ki bunun bedeli olacaktır ama bu bedeli bu kararı verenler ödeyecektir. Oradaki hiçbir dahli olmayan günahsız insanlara bedel ödetmeye hakları da yoktur."
Başbakan Yıldırım ayrıca tezkereye desteğini açıklayan MHP ve CHP'ye de teşekkür etti.
Başbakan Yıldırım, Irak-Suriye tezkeresi görüşmeleri öncesi açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Bunun elbet bir bedeli olacak ama bedeli masumlar değil kararı veren ödeyecek" dedi.
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