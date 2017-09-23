12:28, 23 Eylül 2017 Cumartesi

TSK, sınırdaki tatbikatın seviyesini yükseltti





TSK'nın Silopi-Habur bölgesindeki tatbikatın seviyesini yükselttiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Silahlı Kuvvetleri, Silopi-Habur bölgesindeki tatbikatın seviyesini yükseltti. Tatbikatın ikinci safhası ilave birliklerin de katılımıyla devam ediyor. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Silopi-Habur bölgesinde icra edilen tatbikatın ikinci safhasına, ilave birliklerin de katılımıyla devam edildiği belirtildi. TATBİKAT ALTINCI GÜNÜNDE Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan tır parkının karşısındaki alanda devam eden tatbikat, altıncı gününe girdi.



Bulundukları mevzilerden çıkan tanklar ve zırhlı araçlar, tatbikat sahasındaki çalışmalarını sürdürdü.



Tanklar, zırhlı personel taşıyıcıları, çok namlulu roketatarın bulunduğu zırhlı aracın, tatbikat sahasında manevra yaptıkları görüldü.



Geçici komuta merkezinin kurulduğu ve etrafının jiletli tellerle çevrildiği tatbikat alanının çevre güvenliği için de askerler sık sık devriye geziyor.

İlgili Konular silopi habur TSK

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.