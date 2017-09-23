12:41, 23 Eylül 2017 Cumartesi

Pakistan Deniz Kuvvetleri füze denemesi yaptı





Sea King tipi helikopterden açık denize doğru fırlatılan füze, hedefindeki gemiyi başarıyla vurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Pakistan ordusu, Umman Denizi'ndeki füze denemesinin başarıyla gerçekleştiğini bildirdi. Pakistan Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Sea King tipi helikopterden açık denize doğru fırlatılan füzenin hedefindeki gemiyi başarıyla vurduğu belirtildi. Açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Muhammed Zekiullah'ın füze denemesini yerinde izlediği de vurgulandı. Açıklamada Zekiullah'ın şu sözlerine yer verildi: "Başarılı füze denemesi Pakistan Deniz Kuvvetlerinin hazır olduğunu ve profesyonel yeterliliklerini açıkça göstermektedir. Deniz kuvvetleri, ne pahasına olursa olsun Pakistan kıyılarını koruyacaktır."

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