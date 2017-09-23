13:27, 23 Eylül 2017 Cumartesi

Almanya yarın sandık başına gidiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya'da 61,5 milyon seçmen, Almanya genelindeki 299 seçim bölgesinde, yeni meclisin 598 üyesini belirlemek için iki oy kullanacak.

Seçmenler ilk oylarını kendi bölgelerindeki milletvekili adayına, ikinci oylarını da seçtikleri partiye verecek. 16 eyalette, yaklaşık 73 bin 500 sandıkta 650 bin civarında görevli çalışacak.

Ülkede 42 partinin yarışacağı seçime katılan 4 bin 828 aday arasında, Türk kökenli 92 aday da bulunuyor. Seçimde, Türk kökenli 720 bin seçmen oy kullanabilecek.

Almanya'daki tüm partiler seçmenlere oy vermeleri çağrısında bulunurken, 19'uncu kez sandık başına gidecek Almanya'da seçimin en çok konuşulanları arasında, Türkiye politikası ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) meclise girecek olması yer alıyor.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa ırkçı ideolojiye sahip bir partinin Bundestag'da temsil edilecek olması Alman kamuoyunda ciddi endişelere yol açıyor.

INSA şirketinin Alman Bild gazetesi için yaptığı son kamuoyu yoklamasına göre seçimde, Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) yüzde 34, Sosyal Demokrat Partinin yüzde 21, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin yüzde 13, Sol Partinin yüzde 11, Hür Demokratların (FDP) yüzde 9 ve Yeşillerin yüzde 8 oy alması bekleniyor.

ALMANYA'DA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİLERE SANDIK ÇAĞRISI

Başkent Berlin'de Türklerin yoğun olduğu Kreuzberg-Friedrichshain ilçesinde, Yeşiller Partisinden seçimde doğrudan aday olan Canan Bayram, ilçesindeki insanların sorunlarına çözüm üretmek amacıyla federal mecliste siyaset yapmak istediğini söyledi.

Türk kökenli aday Bayram, bulundukları toplumda söz sahibi olmak isteyen Türklerin mutlaka sandığa giderek oy kullanmalarını da istedi.

"ORTAM BAYAĞI GERİLDİ"

Almanya'daki Türk kökenlilerden Semih Karayüz de Almanya ile Türkiye arasındaki gerilime dikkati çekerek, bu durumun seçimden sonra düşeceğine inandığını aktardı.

AfD'nin güçlenmesi ve ilk kez meclise girecek olmasıyla ilgili de Karayüz, "Partiler kendilerine, 'biz ne yaptık da bunlar bu kadar güçlendi' diye sormalı." ifadesini kullandı.

Almanya'da ticaretle uğraşan Hasan Ürkmez, son dönemdeki Türkiye-Almanya ilişkileriyle ilgili "Ortam baya gerildi. Kendi iç politikalarına Türkiye'yi alet ediyorlar. Türk toplumu üzerinden aşırı sağ etkisiyle oyları kendilerine yönlendirmeye çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.