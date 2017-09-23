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16:08, 23 Eylül 2017 Cumartesi
Balkanlar
Güncelleme: 13:39, 23 Eylül 2017 Cumartesi

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Üsküp'te hicri yılbaşı etkinliği
Üsküp'te hicri yılbaşı etkinliği

Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri), hicri yılbaşı nedeniyle başkent Üsküp'te bir etkinlik düzenledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri), hicri yılbaşı nedeniyle başkent Üsküp'te bir etkinlik düzenledi.

Ülkedeki diplomatik temsilciler, dini kurum temsilcileri, siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve diğer davetlilerin katıldığı etkinlikte, Türkiye'den gelen Hafız Ahmet Yüksel ve Hafız Alpcan Çelik, Kur'an-ı Kerim okudu, ilahiler söyledi.

Makedonya İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi, burada yaptığı konuşmada, hicretin Müslümanlar için önemine değindi.

İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in ve Müslümanlar'ın kendi canları için duydukları korkudan dolayı hicret etmediklerini vurgulayan Recepi, "Bu, Allah ve O'nun dini adına bir fedakarlıktır. Aslında hicret, zayıflıktan güçlülüğe, karamsarlıktan İslam için daha aydın bir umuda geçişti." ifadelerini kullandı.

Recepi, hicret ile birlikte Müslümanlar'da yeni bir siyasi, toplumsal ve ekonomik düzenin başladığını ifade etti.



İlgili Konular Makedonya İslam Birliği Hicri yılbaşı
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