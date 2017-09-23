İhvan'ın eski lideri Akif'in cenazesi defnedildi

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Mehdi Akif'in savunma heyeti başkanı Abdulmunim Abdulmaksut, yaptığı açıklamada, sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından, tutulduğu hapishaneden Kasr el-Ayni Hastanesine nakledilen ve burada hayatını kaybeden Akif'in naaşının, hastanenin mescidinde kılınan cenaze namazını müteakip Kahire'deki El-Vefa ve El-Emel Kabristanında "gece yarısı" defnedildiğini söyledi.
Emniyet güçlerinin gecenin ilk saatlerinde düzenlenen cenaze törenine katılmak için sadece 4 kişiye izin verdiğini belirten Abdulmaksut, "Polis, mezarlık çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu. Cenaze törenine katılmak için sadece bana, eşine, kızına ve torununa izin verildi. Sınırlı sayıda akrabası da kabristan dışında bekletildi." dedi.
Abdulmaksut ayrıca merhumun ailesinin taziye için henüz bir gün belirlemediğini kaydetti.
Öte yandan, Akif'in kızı Alya, cenaze töreninin ardından kendisine ait Facebook hesabından, "Şehadet istedi ve kabul oldu. Rabbim bize ayrılığın sabrını versin." mesajını paylaştı.
Aileye yakın kaynaklar, emniyet güçlerinin cenazenin defin işlemlerinin bu gece yapılması yönünde Akif'in avukatına talimat verdiğini bildirmişti.
12 Temmuz 1928'de dünyaya gelen Muhammed Mehdi Akif, Memun el-Hudeybi'nin hayatını kaybetmesinin ardından 2004'te İhvan Rehberlik Konseyi Başkanlığına seçilmişti. Görev süresinin 2010'da dolmasının ardından tekrar aday olmayacağını ifade eden Akif, görevini bırakmıştı.
Hayatta iken görevini bırakan tek İhvan lideri olan Akif, teşkilatın yenilikçi kanadını temsil etmekteydi.
Ömrünün geri kalanında ne yapacağına ilişkin bir soruyu Akif, "Çiftliğimde geçirmeyi planlıyorum." şeklinde cevaplandırmış, ancak 3 Temmuz 2013'te yapılan askeri darbenin ardından gözaltına alınarak yargılanmıştı.
Hukuk Fakültesi mezunu olan Akif, 1954'te yargılanarak idama mahkum edilmiş, ancak sonra cezası müebbete çevrilmiş ve 1974'te hapisten çıkmıştı.
1987-2009 yıllarında İhvan Rehberlik Bürosu üyeliği yapan Akif, 1987'de Kahire'nin doğu bölgesinden milletvekili olarak İhvan listesinden meclise girmişti.
Hüsnü Mübarek döneminde 1996'da gözaltına alınarak "İhvan'ın Uluslararası Teşkilat Başkanı olmakla" suçlanan Akif, 3 yıl hapse mahkum edilmişti. Akif, 1999 yılında özgürlüğüne kavuşmuştu.
Akif ayrıca Ürdün Krallık Araştırmaları Merkezi'nin 2009'da yayınladığı raporunda, "İslam dünyasının en etkili 50 şahsiyetten 12'ncisi" olarak gösterilmişti.
Mısır yönetimi, İhvan'ın eski liderlerinden Muhammed Mehdi Akif'in 'kan basıncındaki aşırı düşüş' nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
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