Güncelleme: 14:07, 23 Eylül 2017 Cumartesi

Dynamic Monarch-17 tatbikatı sona erdi





Muğla'nın Marmaris ilçesinde satha (yüzey) çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıların fiili olarak aranması ve personelinin kurtarılması faaliyetlerinin icra edildiği "Dynamic Monarch-17" tatbikatı tamamlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türkiye'nin ev sahipliğinde, NATO bünyesindeki Müttefik Denizaltı Komutanlığının (COMSUBNATO) sevk ve idaresinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen "Dynamic Monarch-17" tatbikatı sona erdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, bu yıl 10'uncusu düzenlenen satha (yüzey) çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıların fiili olarak aranması ve personelinin kurtarılması faaliyetlerinin icra edildiği tatbikatın tamamlandığı bildirildi. Tatbikat kapsamında satha çıkma kabiliyetini yitirmiş roldeki, bir denizaltının aranması ve alarm durumuna geçilmesi, paraşütle arama kurtarma ekiplerinin sahaya intikal etmeleri, dalgıç Atmosferik Dalış Sistemi (ADS) ve Uzaktan Kumandalı Deniz Aracı (ROV) ile harici havalandırma, acil yaşam destek paketlerinin ulaştırılması ve TCG Alemdar üzerinde bulunan Türk Deniz Kuvvetlerine ait Denizaltıdan Personel Kurtarma Çanı (SRC), ABD’ye ait Denizaltıdan Personel Kurtarma Çanı (SRC), NATO Denizaltıdan Personel Kurtarma Sistemi (NSRS), Denizaltıdan Personel Kurtarma Aracı (SRV300) ile müdahale eğitimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi. İcra edilen bu eğitimlere Japonya, İngiltere, Endonezya, İspanya, Bangladeş, Güney Kore, İspanya ve İsveç’ten 21 gözlemcinin katıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "21 Eylül 2017 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, NATO Deniz Komutanı Koramiral Clive Johnstone ve NATO üyesi ülkelerden gelen temsilcilerinin katıldığı Seçkin Gözlemci Günü'nün ardından gemilerin 22 Eylül 2017 tarihinde üslerine avdet etmesiyle, tatbikat sona ermiştir."

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