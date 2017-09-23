Güncelleme: 14:19, 23 Eylül 2017 Cumartesi

Afyonkarahisar'daki FETÖ soruşturmasında 9 tutuklama





Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 20 kişiden 9'u tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 20 kişiden 9'unun tutuklandığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye götürüldü. Adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 11 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Afyonkarahisar merkezli 5 ilde 21 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 21 kişi 21 Eylülde yakalanarak gözaltına alınmış, 1 kişi emniyetten salıverilmişti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.