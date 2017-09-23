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16:08, 23 Eylül 2017 Cumartesi
Ortadoğu
Güncelleme: 14:33, 23 Eylül 2017 Cumartesi

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Yemen'de savaş kanunları 17 bini aşkın kez ihlal edildi
Yemen'de savaş kanunları 17 bini aşkın kez ihlal edildi

Yemen'de çocukların silahlandırılması, sivillerin hedef alınması, mayın döşenmesi, kültürel ve tarihi yapılara zarar verilmesi gibi vakıalarda 17 bin 123 kez savaş kanunları ihlali belgelendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yemen'de çatışmanın taraflarının, 17 bin 123 kez savaş kanunları ihlalinin belgelendiği bildirildi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, ülkedeki insan hakları ihlalleri iddialarını soruşturmak için kurulan Ulusal Komitenin hazırladığı raporda, bazı vilayetlerde 17 bin 123 kez savaş kanunlarının ihlal edildiğinin belgelendiği duyuruldu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi 36. Dönem Toplantısı'nda sunulan rapor, ülke genelinde mağdur, görgü tanığı ya da ihbar eden 16 bin 191 kişinin dinlenilmesinin ardından hazırlandı.

Raporda sözü geçen ihlaller arasında "çocukların silahlandırılması, sivillerin hedef alınması, mayın döşenmesi, kültürel ve tarihi yapılara zarar verilmesi, sağlık personeli ve hastanelerin hedef alınması, zorunlu göç ve zorla kaybettirme vakıaları" yer alıyor.

Ayrıca, savaş kanunlarının ihlali ile ilgili yaklaşık 3 bin dosya başsavcılığa teslim edilecek.



İlgili Konular Yemen
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