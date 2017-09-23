14:49, 23 Eylül 2017 Cumartesi

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 36 gözaltı





İstanbul genelinde 15 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 31'i yabancı uyruklu 36 şüpheli yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce DEAŞ adına Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerine gittikleri belirlenen 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında kent genelinde 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 zanlıyla birlikte 31 yabancı uyruklu şüpheliyi de gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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