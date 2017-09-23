IKBY Yüksek Referandum Heyeti Bağdat'ta

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Yüksek Referandum Heyeti'nin, 25 Eylül referandumundan çıkacak sonucu Iraklı yetkililerle görüşmek üzere başkent Bağdat'a geldiği bildirildi
Referandum heyetine başkanlık eden IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Roj Nuri Şaveys, Bağdat'ta ulaştıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Referandum süreci başladı. Ancak 25 Eylül'den sonra taraflarla görüşmeler için kapımız açık." dedi.
Bağdat temasları kapsamında Iraklı yetkililerle her türlü meseleyi görüşmeye hazır olduklarını söyleyen Şaveys, "(Bağdat ile) Referandumun sonuçlarını ve halkımızın ne istediğini konuşacağız. Bunun yanında petrol, su ve sınır gibi daha birçok mesele de var." diye konuştu.
Şaveys, Kürt heyetin Başbakan Haydar el-İbadi ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruya, "İbadi burada olmadığından dolayı Şii Koalisyonu ile görüşeceğiz. Birlemiş Milletler (BM) ve diğer ülkelerin temsilcileriyle görüşüp görüşmeyeceğimiz ise henüz netleşmedi." yanıtını verdi.
Yüksek Referandum Heyeti'nde Şaveys'in yanı sıra Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden (KYB) Sadi Ahmed Pire, IKBY Başkanlık Divanı Başkanı Fuat Hüseyin, Irak meclisindeki Ezidi milletvekili Viyan Dahil, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) Politbüro Üyesi Muhammed Ahmed ve bazı Hristan ile Türkmen temsilciler yer alıyor.
IKBY'de muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi ve İslami Toplum Partisi (Komel) ise referandumun zamanlamasına karşı olduklarından dolayı heyete katılmayı reddediyor.
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IKBY Yüksek Referandum Heyeti'nin, 25 Eylül referandumundan çıkacak sonucu Iraklı yetkililerle görüşmek üzere başkent Bağdat'a geldi
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