Güncelleme: 15:09, 23 Eylül 2017 Cumartesi

Afganistan'da Taliban ile DEAŞ arasında çatışma



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Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Kuş Tepe ilçesinde DEAŞ ile Taliban arasında çatışma çıktığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cüzcan Valiliği Sözcüsü Muhammad Reza Gafuri yaptığı açıklamada, Kuş Tepe'nin Begser bölgesinde Taliban ile DEAŞ arasında dün akşam başlayan çatışmanın halen devam ettiğini belirtti. Çatışmada 4 DEAŞ mensubuyla 11 Taliban üyesinin öldüğünü ifade eden Gafuri, 1 DEAŞ üyesiyle 3 Taliban üyesinin de yaralandığını söyledi. Gafuri, son zamanlarda Kuş Tepe'de iki örgüt arasında sık sık çatışmalar yaşandığını kaydetti. Konuyla ilgili her iki örgütten de henüz bir açıklama yapılmadı.

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