Güncelleme: 15:24, 23 Eylül 2017 Cumartesi

Mısır'dan İhvan'ın eski lideri Akif'in vefat nedenine ilişkin açıklama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mısır yönetimi, eski Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Mehdi Akif'in 'kan basıncındaki aşırı düşüş' nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hapisteyken 89 yaşında vefat eden Akif'in tedavi gördüğü Kasr el-Ayni Hastanesi'nden tutuklu bulunduğu hapishane yönetimine sunulan raporda, vefat sebebinin 'kan basıncındaki aşırı düşüş' olarak tespit edildiği bilgisinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, rapordaki şu detaylara yer verildi:

"Vefat etmeden önce yapılabilecek tüm müdahaleler yapıldı. Daha sonra vefatın gerçekleşmesi üzerine düzenlenen adli tıp raporunun ardından savcılık Akif'in naaşını defnedilmek üzere yakınlarına vermeyi kararlaştırdı."

Akif'in vefat etmeden önceki sağlık durumuna ilişkin ise, eylül 2015'te tedavi olmak üzere Leyman Tarra Hastanesi'nde kaldığı ve aynı şekilde 19 Ocak 2017 tarihinde de kendi talebi üzerine Kasr el-Ayni Hastanesi'ne nakledildiği aktarıldı.

Öte yandan, eski İhvan lideri Akif'in Savunma Heyeti'nden ismini vermek istemeyen birisi ise, İçişleri Bakanlığı'nın Akif'in ölüm nedenine ilişkin açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ve defin işlerinin başından sonuna kadar aşırı bir şekilde güvenlik önlemleri uygulandığını kaydetti.