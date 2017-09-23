Güncelleme: 15:55, 23 Eylül 2017 Cumartesi

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi, Irak İçişleri Bakanı ile görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak İçişleri Bakanı Kasım Araci'nin, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile Bağdat'ta bakanlık binasında bir araya geldiği bildirildi.

Irak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Araci, sorunların (referandum) Irak'ın birliği ve egemenliğini koruma çerçevesinde çözülmesi için tüm siyasi taraflarla diyaloğun önemine değindi.

Açıklamada, "Bakan Araci, Büyükelçi Yıldız ile iki dost halkın çıkarına hizmet edecek ortak güvenlik konularını ele aldı. Araci, güvenlik güçlerinin DEAŞ'a karşı zaferlerini de Büyükelçiye aktardı." ifadelerine yer verildi.

Büyükelçi Yıldız'ın da Araci'ye, Türkiye'nin Irak'ın güvenliği ve istikrarına önem verdiği ve çeşitli alanlarda iş birliğine hazır olduğunu belirttiği kaydedildi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da konuyla ilgili twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanı Araci ile IKBY referandumu konusunda aynı görüşte olduğumuzu memnuniyetle tespit ettik. Kerkük'ün özellikle mevcut dönemdeki güvenliğine azami özen gösterilmesi konusunda da anlayış birliği içindeydik." ifadelerini kullandı.