Pakistan-Afganistan sınırında gerginlik

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Afganistan'daki militanlarca sınır karakoluna ateş açıldığı, saldırıda bir askerin hayatını kaybettiği belirtildi.
Pakistan ordusu, kısa süre önce Afganistan sınırındaki Racgal Vadisi'ne operasyon düzenlemişti.
Ordu ayrıca militanların ülkeye sızmasını engellemek amacıyla bölgeye sınır karakolları inşa etmişti.
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