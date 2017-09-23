Güncelleme: 16:22, 23 Eylül 2017 Cumartesi

Pakistan-Afganistan sınırında gerginlik



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Pakistan, Afganistan sınırından açılan ateş sonucu bir askerin öldüğünü bildirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Afganistan'daki militanlarca sınır karakoluna ateş açıldığı, saldırıda bir askerin hayatını kaybettiği belirtildi. Pakistan ordusu, kısa süre önce Afganistan sınırındaki Racgal Vadisi'ne operasyon düzenlemişti. Ordu ayrıca militanların ülkeye sızmasını engellemek amacıyla bölgeye sınır karakolları inşa etmişti.

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