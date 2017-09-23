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Güncelleme: 16:38, 23 Eylül 2017 Cumartesi

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Meclis, Irak ve Suriye tezkeresi için olağanüstü toplandı
Meclis, Irak ve Suriye tezkeresi için olağanüstü toplandı
Foto: Arşiv

TBMM Genel Kurulu, Irak ve Suriye tezkeresiini görüşüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın başkanlığında, AK Parti Grup başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Naci Bostancı, İlknur İnceöz, Bülent Turan ve Mehmet Muş ile 208 AK Parti milletvekilinin başvurusu üzerine olağanüstü toplandı.

Genel Kurul'da Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer alıyor.

TBMM Başkanı Kahraman, İçtüzük değişikliğiyle frak giyme zorunluluğunun kaldırılmasının ardından, ilk kez Divan'a koyu renk takım elbise ve kravat ile çıktı.

Kavaslar da yakaları ve kol manşetleri yeşil olan siyah takım elbise ile kravattan oluşan yeni kıyafetleriyle Genel Kurul'da görev aldı.



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